برنامه امتحانات دوره های غیر حضوری مجازی حوزه های علمیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام معاونت آموزشی حوزه های علمیه سراسر کشور امتحانات دوره های غیر حضوری مجازی حوزه های علمیه از ۲۰ تا ۲۴ شهریورماه برگزار می شود.

زمان امتحانات فقه، اصول و فلسفه برای طلاب در این آزمون ۹۰ دقیقه و غیر آن ۶۰ دقیقه است.

طلاب باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند بنابراین ارائه کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

شرکت در امتحان بدون انتخاب درس در سامانه و یا شرکت در محل آزمونی غیر از محل تحصیل مشخص شده در سامانه، بر خلاف ضابطه بوده و موجب ابطال امتحان می شود.

در استان هایی که امتحان به صورت متمرکز و یا خارج از محل تحصیل طلبه برگزار می شود، تعیین محل آزمون و اطلاع رسانی آن به طلاب، به عهده مدیریت استان ها است.