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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۰:۱۰

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

بهروز عطایی: والیبالیست ها برای موفقیت به باکو آمده اند

بهروز عطایی: والیبالیست ها برای موفقیت به باکو آمده اند

سرمربی تیم والیبال جوانان پس از برتری تیمش برابر عربستان گفت: بدون شک برای موفقیت در بازی های کشورهای اسلامی شرکت کرده ایم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، بهروز عطایی پس از پیروزی 3 بر صفر شاگردانش مقابل قطر گفت: قطری ها برای صعود نیاز به برد داشتند اما بچه های ما بخوبی حریف شان را تحلیل کردند و در دو ست اول و دوم هوشمندانه بازی کردند. در ست سوم هم بسیار پرقدرت ظاهر شدیم.

وی افزود: والیبال قطر هم مثل فوتبال آنها شده و بازی را متوقف می کنند و امروز این فضا را دیدیم.

عطایی با یادآوری اینکه دیدار سوم تیم والیبال جوانان مقابل مراکش برگزار می شود، تصریح کرد: برای این تیم هم مهم است که بازنده نشود. مراکشی ها مثل قطر بازی با ایران را مرگ و زندگی می دانند.

سرمربی تیم والیبال جوانان در پایان گفت: اینکه ما بگوئیم رقبا از ما بهتر هستند حرف درستی نیست؛ آنها فقط با تجربه تر هستند و با این حال ما برای کسب موفقیت به اینجا آمده ایم.

کد مطلب 3978884
زینب حاجی حسینی

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