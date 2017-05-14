بهروز عطایی: والیبالیست ها برای موفقیت به باکو آمده اند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، بهروز عطایی پس از پیروزی 3 بر صفر شاگردانش مقابل قطر گفت: قطری ها برای صعود نیاز به برد داشتند اما بچه های ما بخوبی حریف شان را تحلیل کردند و در دو ست اول و دوم هوشمندانه بازی کردند. در ست سوم هم بسیار پرقدرت ظاهر شدیم.

وی افزود: والیبال قطر هم مثل فوتبال آنها شده و بازی را متوقف می کنند و امروز این فضا را دیدیم.

عطایی با یادآوری اینکه دیدار سوم تیم والیبال جوانان مقابل مراکش برگزار می شود، تصریح کرد: برای این تیم هم مهم است که بازنده نشود. مراکشی ها مثل قطر بازی با ایران را مرگ و زندگی می دانند.

سرمربی تیم والیبال جوانان در پایان گفت: اینکه ما بگوئیم رقبا از ما بهتر هستند حرف درستی نیست؛ آنها فقط با تجربه تر هستند و با این حال ما برای کسب موفقیت به اینجا آمده ایم.