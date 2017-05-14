دیپلماتهای غربی کنفرانسی در قطر را بدلیل حضور «البشیر» ترک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیپلمات های غربی روز یکشنبه کنفرانسی در قطر را به علت حضور «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان که با حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی روبرو است، ترک کردند.

بر اساس این گزارش، سفیران آمریکا، کانادا و استرالیا پیش از آغاز سخنرانی البشیر، این مراسم را که امیر قطر و «آمنه محمد» معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در آن حضور داشتند، ترک کردند.

دو دیپلمات غربی اعلام کردند که درج نام البشیر در فهرست سخنرانان این همایش در دوحه که به موضوعات انسانی می پردازد موجب شد تا سفرای این کشورها این مراسم را ترک کنند.

لازم به ذکر است که عمر البشیر از سال ۱۹۸۹ قدرت را در سودان به دست گرفته است و علیرغم حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی در سال ۲۰۰۸، به سفرهای خارجی خود ادامه داده است.