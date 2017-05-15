ویژه برنامه های انتخابات از صدا و سیمای قزوین پخش می شود

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین با ویژه برنامه های رادیویی، تلویزیونی و خبری ضمن آگاهی بخشی به مردم برای حضور در انتخابات نقش بسزایی در تبیین شاخص های انتخاب اصلح، برگزاری انتخابات سالم و ضرورت آگاهی بخشی به مردم برای حضور گسترده در انتخابات دارد.

وی بیان کرد: بی طرفی، چند صدایی بودن، کمک به مردم برای انتخاب اصلح، تبیین و نشر رهنمودهای امام راحل(ره) ورهبر معظم انقلاب درخصوص اهمیت انتخابات وتکلیف مردم، تنوع و نشاط در برنامه سازی، حضور مردم در برنامه ها و شنیده شدن صدای مردم از رسانه استانی، از اهداف و راهبردهای مهمی است که صدا و سیمای مرکز قزوین در تولیدات خود به آنها توجه جدی دارد.

مدیرکل صدا و سیمای قزوین با اشاره به برنامه های انتخاباتی رادیو قزوین یادآورشد: رادیو قزوین ویژه برنامه های «روبه فردا» و «در مسیر روشنی» را با هدف تبیین آثار حضور مردم در تعیین سرنوشت کشور، نقش مردم در انتخابات و خنثی سازی توطئه های دشمنان و همچنین نگاهی به انتخابات ادوار مختلف پخش می کند که علاوه بر این ویژه برنامه ها، رویکرد سایر برنامه های رادیو قزوین هم معطوف به انتخابات است.

وی تصریح کرد: ویژه برنامه «در مسیر روشنی» هر روز ساعت ۱۹:۴۰ به مدت ۳۰ دقیقه و ویژه برنامه «رو به فردا» روزهای زوج ساعت ۱۱:۴۵ به مدت ۴۵ دقیقه از رادیو قزوین پخش می شود.

معصومی فر اظهارداشت: ویژه برنامه تلویزیونی «مسیر» روزهای شنبه بعد از بخش خبری ۲۰ سیما به مدت حدود ۶۰ دقیقه و روزهای سه شنبه هم بعد از خبر۲۰ سیما بازپخش می شود.

وی اضافه کرد: سیمای مرکز قزوین تیزر، نماهنگ و زیرنویس های مرتبط باانتخابات را بصورت مستمر پخش می کند.

معصومی فر در ادامه گفت: واحد خبر مرکز قزوین هم علاوه بر پوشش خبری رویدادهای انتخابات و جلسات ستاد انتخابات، یک بسته مجزا مشتمل بر تریبون آزاد، تهیه گزارش انتخاباتی از روستاها و شهرهای استان، اخبار شنیده ها از تبلیغات نامزدها، ارتباط زنده با شبکه های سراسری و گفتگوی ویژه خبری را پیش بینی کرده و در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: امیدواریم با مشارکت گسترده مردم در انتخابات حمساه ای دیگر رقم خورده و برگ زرین دیگری در تقوین انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شود.