همه افراد و نهادها در عرصه انتخابات باید در مسیر قانون حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، سید سعید شاهرخی در گردهمایی معاونان سیاسی و مدیران کل سیاسی انتخابات استانداری و فرمانداران و بخشداران استانهای قزوین، گیلان، زنجان و مرکزی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید فرصت برابر برای همه کاندیداها، احزاب و گروه ها فراهم شود و در این راه در چهار سال گذشته همه کارها برای ایجاد فضایی مناسب به منظور مشارکت حداکثری مردم در انتخابات انجام شده است.

شاهرخی به نزدیک شدن زمان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و یادآورشد: با اوج گرفتن تبلیغات نامزدها باید از هر نوع بداخلاقی های سیاسی، برهم زدن نشست ها و فراقانونی عمل کردن برخی از جریان های خاص جلوگیری کرده و به مردم در جهت برگزاری انتخاباتی حماسی و پرشور اطمینان دهیم.

وی اضافه کرد: از هر تریبونی حق طرفداری از شخص و یا گروه خاصی را نداریم و در این راه باید جلوی متخلفان گرفته شود و به مسئولان اجرایی انتخابات نیز توصیه می شود فعالیت های خود را در طول زمان برگزاری انتخابات مستند سازی کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد:نیروهای نظامی وانتظامی به هیچ عنوان حق مداخله در انتخابات را ندارند و در صورت مشاهده متخلفان به دادسرای انتظامی معرفی می شوند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه فرمانداران در استان قزوین مقتدرانه از مواضع دولت دفاع می کنند و در انتخابات پیش رو نیز پیش بینی می کنیم حضور ۸۰ درصدی مردم استان محقق شود.

شاهرخی در ادامه به اصل بی طرفی در انتخابات توسط مجریان اشاره کرد و گفت: باید از طرفداری برخی دستگاه ها و نهادها جلوگیری شود و خودمان نیز مراقب باشیم تا مجریان انتخابات دخالتی در کارها نداشته باشند.

وی اظهارداشت:همه مسئولان لازم است برای حضور حداکثری و باشکوه مردم در پای صندوق های رای تلاش کنند چرا که مشارکت گسترده مردم باعث تقویت نظام و انقلاب می شود.

شاهرخی افزود:امیدواریم انتخابات پیش رو موجب اقتدار، افتخار، وحدت و تقویت منافع ملی کشور باشد و با حضور حداکثری مردم برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی ما حک شود.