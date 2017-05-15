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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل:

۳ پایگاه امدادی در اردبیل احداث می‌شود

۳ پایگاه امدادی در اردبیل احداث می‌شود

اردبیل – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از احداث سه پایگاه امدادی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت ۲۰ پایگاه جاده‌ای در استان اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های امدادی اردبیل از پوشش مطلوبی برخوردار هستند و با این وجود افزایش تعداد آن ها ضروری است.

وی افزود: با توجه به گستره محدود استان، پایگاه‌ها می‌توانند بخش اعظمی از نیاز تعریف شده را تأمین کنند؛ در عین حال لازم است افزایش پایگاه‌ها مطابق با استانداردها صورت گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان متذکر شد: هر پایگاه می‌بایست با پایگاه بعدی ۵۰ کیلومتر فاصله داشته و به جمعیت شهری و پلیس راه نیز نزدیکی داشته باشد.

غیبی تأکید کرد: بر همین اساس احداث پایگاه در محورهای اهر- مشگین شهر، پارس آباد- بوران و جاده پونل- خلخال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به نیاز این سه محور برای احداث پایگاه امدادی، هر سه مورد پیشنهاد شده و در صورت تأمین اعتبار در کمترین فرصت عملیات احداث آغاز می‌شود.

کد مطلب 3978928
محمد میرزایی ناطق

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