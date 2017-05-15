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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۳

برلین نخستین ایستگاه سفر اروپایی ماکرون

برلین نخستین ایستگاه سفر اروپایی ماکرون

رئیس جمهوری تازه روی کار آمده فرانسه امروز به منظور دیدار و گفتگو با مقامات آلمان راهی برلین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید فرانسه امروز برای دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان عازم برلین می شود. 

ماکرون در حالی با مرکل دیدار و گفتگو می کند که از روز گذشته به طور رسمی سکان ریاست جمهوری در فرانسه را به دست گرفته است. 

بر اساس گزارش های اعلام شده تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه و بحث پیرامون تقویت روند اقتصادی در حوزه یورو از جمله محورهای اصلی گفتگوی مقامات آلمان و فرانسه عنوان شده است. 

ماکرون پیش از عزیمت به آلمان نخست وزیر جدید فرانسه را نیز معرفی خواهد کرد.

این دیدار همچنین در حالی صورت می گیرد که در انتخابات ایالتی روز گذشته در آلمان حزب دموکرات مسیحی (حزب حاکم) توانست با کسب اکثریت آراء پیروزی را از آن خود کند. نتایج این انتخابات در انتخابات سراسری ۲۴ سپتامبر تاثیر مستقیم خواهد داشت.

کد مطلب 3978938
شقایق لامع زاده

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