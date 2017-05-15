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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۵۰

مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کسب رتبه برتر گوهر تراشی در مسابقات کشوری توسط هنرمند کرمانشاهی

کسب رتبه برتر گوهر تراشی در مسابقات کشوری توسط هنرمند کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای استان کرمانشاه از کسب رتبه برتر گوهرشناسی توسط هنرمند کرمانشاهی در مسابقات گوهر تراشی کشوری خبر داد.

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه برتر مسابقات کشوری گوهرتراشی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی توسط هنرمند کرمانشاهی خبر داد.

وی افزود: در این مسابقات که با حضور ۲۲ منتخب استانی رشته گوهر تراشی در شیراز برگزار شد، «ندا نرگسی» نماینده اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه موفق به کسب جایگاه چهارم این رقابت‌ها شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، صنعت گوهر تراشی را یکی از صنایع در حال توسعه در کشور برشمرد و گفت: دستیابی به اشتغال در این رشته بسیار سریع، کم هزینه و با ارزش افزوده بالا است و یکی از صنایع چابک کشور به حساب می‌آید.

کد مطلب 3978940

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