کسب رتبه برتر گوهر تراشی در مسابقات کشوری توسط هنرمند کرمانشاهی

داوود ناصری امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه برتر مسابقات کشوری گوهرتراشی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی توسط هنرمند کرمانشاهی خبر داد.

وی افزود: در این مسابقات که با حضور ۲۲ منتخب استانی رشته گوهر تراشی در شیراز برگزار شد، «ندا نرگسی» نماینده اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه موفق به کسب جایگاه چهارم این رقابت‌ها شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه، صنعت گوهر تراشی را یکی از صنایع در حال توسعه در کشور برشمرد و گفت: دستیابی به اشتغال در این رشته بسیار سریع، کم هزینه و با ارزش افزوده بالا است و یکی از صنایع چابک کشور به حساب می‌آید.