به گزارش خبرنگار مهر، عظیم سرداری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: کاروان‌های محرومیت‌زدایی در سال‌های اخیر توانسته‌اند اقدامات قابل‌توجهی در مناطق محروم و کم برخوردار داشته باشند.

وی به مشارکت ۲۴ هزار نفر در اردوهای جهادی سال گذشته اردبیل اشاره کرد و افزود: اردوهای جهادی با حضور طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی استان با اشاره به آمادگی این مجموعه برای اعزام کاروان محرومیت‌زدایی رسانه در اردبیل اضافه کرد: رسانه‌ها می‌توانند در برنامه‌های اردوهای جهادی نقش ایفا کنند.

سرداری تأکید کرد: کاروان‌های محرومیت‌زدایی در امر درمان، فعالیت‌های عمرانی و سازندگی زودبازده، تکمیل مسجد و خانه عالم و برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزش مشارکت دارند.

وی برنامه سال جاری پیش بینی شده برای کاروان‌ها را تشکیل گروه‌های جهادی در محلات عنوان کرد و افزود: در نظر داریم ۲۵ هزار نفر در سال جاری ساماندهی و اعزام شوند.

مسئول بسیج سازندگی استان افزود: علاوه بر این در سال جاری اعزام ۱۵۰ تیم پزشکی و دو هزار نفر دانش‌آموز در قالب طرح هجرت برنامه ریزی شده است.