سمپاشی رایگان مجتمع دامداری ۳۴ واحدی قزوین آغاز شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با شروع فصل گرما انگلهای خارجی بدن دامها فعالیت خود را آغاز کرده و می توانند موجب انتقال بیماریهای دامی شوند که مبارزه با آن ضروری است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از سمپاشی رایگان و مبارزه با حشرات و انگلهای خارجی بدن دام با هدف کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام از قبیل تب کریمه، کنگو(CCHF) و لمپی اسکین (LSD) در مجتمع دامداری قدیم آباد معروف به ۳۴ واحدی خبر داد.

عیسی غیاث یزدی یادآورشد: تمامی واحدها و دام های موجود در این مجتمع مورد سمپاشی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور آشنایی با برخی از بیماریهایی که از طریق حشرات وکنه ها می تواند دام را آلوده کرده و ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری را به دامداران وارد کند بروشورها و دستورالعمل های بهداشتی نیز تهیه و توزیع شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین تصریح کرد: یکی از وظایف دامپزشکی پیشگیری از شیوع بیماری و بروز هرگونه خسارت های احتمالی مالی و جانی ناشی اپیدمی شدن بیماری هاست که سلامت دام ها را تضمین می کند.