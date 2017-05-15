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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۵۰

رئیس دامپزشکی شهرستان قزوین:

سمپاشی رایگان مجتمع دامداری ۳۴ واحدی قزوین آغاز شد

سمپاشی رایگان مجتمع دامداری ۳۴ واحدی قزوین آغاز شد

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: سمپاشی مجتمع دامداری ۳۴ واحدی در قزوین به صورت رایگان آغاز شد.

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با شروع فصل گرما انگلهای خارجی بدن دامها فعالیت خود را آغاز کرده و می توانند موجب انتقال بیماریهای دامی شوند که مبارزه با آن ضروری است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از سمپاشی رایگان و مبارزه با حشرات و انگلهای خارجی بدن دام با هدف کنترل و پیشگیری از بروز بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام از قبیل تب کریمه، کنگو(CCHF) و لمپی اسکین (LSD) در مجتمع دامداری قدیم آباد معروف به ۳۴ واحدی خبر داد.

عیسی غیاث یزدی یادآورشد: تمامی واحدها و دام های موجود در این مجتمع مورد سمپاشی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور آشنایی با برخی از بیماریهایی که از طریق حشرات وکنه ها می تواند دام را آلوده کرده و ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری را به دامداران وارد کند بروشورها و دستورالعمل های بهداشتی نیز تهیه و توزیع شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین تصریح کرد: یکی از وظایف دامپزشکی پیشگیری از شیوع بیماری و بروز هرگونه خسارت های احتمالی مالی و جانی ناشی اپیدمی شدن بیماری هاست که سلامت دام ها را تضمین می کند.

کد مطلب 3978944

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