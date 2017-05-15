کاندیداها بر فعالیت هوادارانشان نظارت کنند

رسول اصانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم تا بنا به فرمایش مقام معظم رهبری انتخاباتی سالم، پرشور و با نشاط داشته باشیم و برای نیل به این هدف لازم است قبل از هر چیز اعتماد مردم را جلب کنیم تا با حضور گسترده در پای صندوق های رأی شاهد مشارکت حداکثری مردم با رعایت قانون و مقررات در انتخابات باشیم.

وی ضمن بر شمردن مواردی از تخلفات انتخاباتی ادامه داد: تبلیغات زود هنگام، خرید و فروش آراء، تشویش اذهان عمومی، تخریب دیگران، استفاده کردن از اموال دولتی در جهت منافع شخصی خود و فعالیت غیر مجاز در فضاهای مجازی و ... از موارد تخلفی است که باید همه در این خصوص به ویژه کاندیداها مراقبت داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز اضافه کرد: دستگاه قضایی بر همه فعالیت‌های کاندیداها نظارت دارد و به محض مشاهده مواردی از تخلفات، با متخلفان بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار این است که کاندیداها بر فعالیت هوادارانشان نظارت داشته باشند تا رعایت قانون را در عرصه انتخابات شاهد باشیم.

اصانلو خاطرنشان کرد: رعایت قانون حداقل انتظار از کسانی است که برای حضور در عرصه قانونگذاری شهر و روستا اعلام آمادگی کرده اند بنابراین باید کاندیداها در التزام به قانون خود الگویی برای هوادارانشان باشند.

وی تصریح کرد: رعایت قانون در فضای مجازی و غیرمجازی نیز یکسان است چراکه حیثیت و آبروی افراد در همه فضاها باید حفظ شود و اینطور نیست که به واسطه برخی بهانه ها بتوانیم افراد را مورد هتک حرمت قرار دهیم.

رئیس دادگستری شهرستان البرز یادآورشد: همه افراد باید ملتزم به قانون باشند و هر کس داعیه ای دارد التزام خود را باید بیش از پیش نشان دهد.