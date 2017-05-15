مرگ جوان ۱۷ ساله گلستانی هنگام نصب بنر انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چهار روز از آغاز زمان تبلیغات رسمی انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور و استان گلستان می گذرد، یک جوان ۱۷ ساله نگین شهری شامگاه یکشنبه بر اثر برق‌گرفتگی هنگام نصب بنر جان خود را از دست داد.

پرویز گلزاری، رئیس شبکه بهداشت و درمان آزادشهر در این رابطه گفت: ساعت ۱۹ روز یکشنبه نوجوان ۱۷ ساله‌ای را به بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر انتقال داده شد که در بدو ورود هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت.

وی افزود: این جوان ۱۷ ساله براثر برق‌گرفتگی و سقوط از تیر چراغ‌برق، شدت جراحات و خون‌ریزی شدید مغزی، جان خود را از دست داد.

گلزاری افزود: این نوجوان برای نصب عکس تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی نگین شهر که با او نسبت فامیلی داشت، به بالای تیر برق رفت که براثر برق‌گرفتگی سقوط کرد و براثر شدت جراحات جان باخت.

از سوی دیگر یکی از شهروندان شهرستان کردکوی هم در حین نصب برنوشته تبلیغاتی دچار برق‌گرفتگی شد که بر اساس اطلاعات رسیده در حال حاضر حال وی خوب بوده و در بیمارستان پنج آذر گرگان بستری است.