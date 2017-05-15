کالبدشکافی فضای کسب وکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پنج اتاق بازرگانی بزرگ کشور، هر کدام یکی از این موضوعات را انتخاب کرده و پس از بررسی‌های لازم و مطالعات مقایسه‌ای با سایر کشورها، راهکارهای منطقی برای حل آنها را ارائه خواهند داد.

طبق توافقات انجام شده قرار است اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی کند؛ اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه گزاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است.

در نشست اخیر که با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده دولت از وزارت اقتصاد و نمایندگان هر یک از این پنج اتاق، برگزار شد، گزارشی از آنچه تاکنون برای بهبود این پنج شاخص انجام شده، مطرح و مقرر شد ظرف ۶ ماه آینده سندی تهیه شود که در آن اقدامات لازم ازجمله اصلاح قوانین، بخشنامه‌ها و مواردی ازاین‌دست در کنار راهکارهای مشخص و دقیق به‌منظور بهبود جایگاه ایران در پنج شاخصی که هدف‌گذاری شده‌اند، مطرح شود.