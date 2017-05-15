جمیل لطف اله نسبی مربی کردستانی به مسابقات کشورهای اسلامی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان، تیم ملی تنیس روی میز ایران در بخش مردان و زنان روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه به بازی های کشورهای اسلامی باکو اعزام می شود.

کاروان کشورمان با هشت ورزشکار ساعت دو بامداد تهران را به مقصد باکو محل برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ ترک خواهد کرد.

جمیل لطف اله نسبی مربی کردستانی و مدرس بین المللی، تحت عنوان سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کاروان کشورمان را همچون گذشته در بخش آقایان هدایت می کند.

این مربی سنندجی نیز از سال ۹۴ سرمربیگری تیم ملی ایران را عهدار است و در المپیک ۲۰۱۶ ریو تیم کشورمان را همراهی کرد.

نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، افشین نوروزی و امین احمدیان در بخش آقایان و نداشهسواری، مهشید اشتری، مریم صامت و صبا صفری ورزشکاران بخش زنان ترکیب تیم ایران در این رقابت ها هستند.

مسابقات بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ در تنیس روی میز از ۲۶ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در بخش انفرادی برگزار خواهد شد و پس از آن رقابت های تیمی دنبال می شود.

بازی های کشورهای اسلامی باکو در ۱۸ رشته ورزشی برگزار می شود و ایران در این دوره در رشته های تیراندازی، تنیس، تنیس روی میز، تکواندو، ووشو، کاراته، زورخانه، شنا، شیرجه و واترپلو، وزنه برداری، کشتی آزاد و فرنگی، والیبال، بوکس، جودو، ژیمناستیک، دوومیدانی دارای نماینده است.