برگزاری کلاس آموزشی مقابله با تب دهنده کریمه کنگو در روانسر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روزبه محمودی از برگزاری کلاس آموزشی مقابله با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در روستاهای شهرستان روانسر خبر داد و گفت: یک دوره کلاس آموزشی توجیهی بیماری CCHF یا تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سم پاشی علیه این بیماری در روستای آهنگران از توابع بخش مرکزی شهرستان روانسر برگزار شد.

وی بیان داشت: در این دوره آموزشی توجیهی روستائیان با راهکارهای پیشگیری، کنترل و مقابله با این بیماری آشنا شدند. همچنین آموزش هایی در خصوص سم پاشی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مقابله با این بیماری به روستاییان ارائه شد.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و خطر بالای این بیماری برای انسان خاطرنشان کرد: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی واگیردار و قابل انتقال از دام به انسان است که البته در صورت رعایت نکات بهداشتی نگرانی برای درگیر شدن انسان نیست.

محمودی تماس مستقیم با لاشه و امعا و احشا دام آلوده و همچنین گزش توسط کنه ها را از عوامل انتقال این بیماری به انسان برشمرد و افزود: با توجه به شروع فصل گرما و افزایش تکثیر و تزاید کنه ها رعایت مسائل بهداشتی برای افرادی که مستقیما با دام تماس دارند بیشتر اهمیت می یابد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان روانسر از شهروندان خواست که از خرید و مصرف گوشت کشتار غیرمجاز دام اکیدا خودداری کرده و حتما گوشت و فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

وی با تاکید بر لزوم سم پاشی بدن و جایگاه های دام برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو تصریح کرد: دامداران حتما نسبت به سم پاشی سریعا اقدام و با درزگیری جایگاه های دام که مکان های مناسبی برای تخم ریزی کنه ها است از شیوع این بیماری جلوگیری کنند.

این مقام مسئول در مورد علائم این بیماری نیز گفت: بیماری تب کریمه کنگو با علائمی شبیه به بیماری آنفلوآنزا شروع شده و سپس خونریزی های زیرپوستی در بیمار مشاهده می شود که در صورت تشخیص به موقع بیماری قابل درمان است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان روانسر همچنین یادآور شد: شماره های تماس چهاررقمی ۱۵۱۲ و نیز سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ پل ارتباطی کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه با مردم بوده و همواره آماده دریافت گزارشات، پیشنهادات و انتقادات مردمی است.