تیم فوتبال جوانان صبای قم برابر نماینده گلستان شکست خورد

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور روز یکشنبه در مشهد آغاز شد و تیم جوانان صبا در اولین مسابقه خود در این مرحله طعم شکست را چشید.

وی افزود: تیم‌های فوتبال جوانان صبای قم و جوانان گلستان یکشنبه شب در مشهد برابر هم صف آرایی کردند که این بازی در نهایت با پیروزی ۳ بر یک تیم جوانان گلستان به پایان رسید تا صبا در اولین مسابقه از مسابقات ۳ گانه خود در مرحله نهایی بازنده باشد.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: در این بازی تیم صبای قم در حالی برابر حریف خود بازنده شد که تک گل صبا از روی نقطه پنالتی توسط حمید صفر زاده به ثمر رسید البته اشتباهات داوری در این شکست برای صبا نقش داشت.

زرگر بیان داشت: در بازی با تیم جوانان گلستان از وجود ۳ بازیکن اصلی خود بی بهره بودیم و این، شرایط کار تیم صبا را دشوار کرده بود با این حال نسبت به ادامه کار ناامید نیستیم و باید در ۲ بازی آینده برای برد به میدان برویم.

وی عنوان کرد: دومین مسابقه تیم جوانان صبای قم امروز در مشهد برابر تیم پدیده این شهر برگزار می‌شود و نتیجه این بازی می‌تواند در سرنوشت صبا تأثیرگذار باشد به طوری که پیروزی صبا در بازی امروز، صبا را به کورس صعود باز می‌گرداند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: صبا پس از بازی با پدیده، روز چهارشنبه با تیم ملی حفاری اهواز مسابقه می‌دهد و ۲ تیم از این جمع ۴ تیمه جواز حضور در لیگ برتر فوتبال جوانان کشور را به دست می‌آورند.