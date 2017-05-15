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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۲

رئیس ستاد انتخابات شهرستان فردوس:

۱۶۰۰ رأی اولی در شهرستان فردوس پای صندوق های رأی می روند

۱۶۰۰ رأی اولی در شهرستان فردوس پای صندوق های رأی می روند

بیرجند- رئیس ستاد انتخابات شهرستان فردوس گفت: هزار و ۶۰۰ رأی اولی در شهرستان فردوس پای صندوق های رأی خواهند رفت.

حسین اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای برگزاری انتخابات پیش رو ۹۷ هزار تعرفه اخذ رأی در اختیار فرمانداری شهرستان فردوس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۵ هزار تعرفه برای ریاست جمهوری و ۴۲ هزار تعرفه نیز برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

اسماعیلی با بیان اینکه تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در استان فراهم شده است، گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ نفر مستقیم در روند برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در فردوس همکاری خواهند داشت.

وی با اشاره به اهمیت امنیت انتخابات بیان کرد: تاکنون پنج کمیته امنیت انتخابات در فردوس برگزار شده و در آن به مسائل امنیتی نیز رسیدگی شده است.

معاون سیاسی فرمانداری فردوس با اشاره شیوه های مختلف تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی بیان کرد: با توجه به فراهم بودن بستر فضای مجازی برای تبلیغات، شور و نشاط میدانی رنگ و لعاب زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه مردم شریف فردوس در هر صحنه انقلابی حضور گسترده ای داشته اند، افزود: به طور یقین این مردم  در انتخابات پیش رو نیز مشارکت حداکثری را خواهند داشت.

اسماعیلی بیان کرد: با توجه به افزایش ۴۰ درصدی کاندیداها در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای فردوس، با حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های اخذ رأی رو به رو خواهیم بود.

کد مطلب 3978976

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