۱۶۰۰ رأی اولی در شهرستان فردوس پای صندوق های رأی می روند

حسین اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای برگزاری انتخابات پیش رو ۹۷ هزار تعرفه اخذ رأی در اختیار فرمانداری شهرستان فردوس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۵ هزار تعرفه برای ریاست جمهوری و ۴۲ هزار تعرفه نیز برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

اسماعیلی با بیان اینکه تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در استان فراهم شده است، گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ نفر مستقیم در روند برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در فردوس همکاری خواهند داشت.

وی با اشاره به اهمیت امنیت انتخابات بیان کرد: تاکنون پنج کمیته امنیت انتخابات در فردوس برگزار شده و در آن به مسائل امنیتی نیز رسیدگی شده است.

معاون سیاسی فرمانداری فردوس با اشاره شیوه های مختلف تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی بیان کرد: با توجه به فراهم بودن بستر فضای مجازی برای تبلیغات، شور و نشاط میدانی رنگ و لعاب زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه مردم شریف فردوس در هر صحنه انقلابی حضور گسترده ای داشته اند، افزود: به طور یقین این مردم در انتخابات پیش رو نیز مشارکت حداکثری را خواهند داشت.

اسماعیلی بیان کرد: با توجه به افزایش ۴۰ درصدی کاندیداها در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای فردوس، با حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های اخذ رأی رو به رو خواهیم بود.