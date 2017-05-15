به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان گفت: در استان‌های آذربایجان شرقی در اکثر محورها و در استان آذربایجان غربی محورهای ارومیه-سلماس، ارومیه-مهاباد و ارومیه-تبریز بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.