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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۳

ترافیک در آزادراه کرج-تهران/ بارش باران در استان‌های غربی کشور

ترافیک در آزادراه کرج-تهران/ بارش باران در استان‌های غربی کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج-تهران خبر داد و گفت: بارش باران در استان های غربی کشور ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان گفت: در استان‌های آذربایجان شرقی در اکثر محورها و در استان آذربایجان غربی محورهای ارومیه-سلماس، ارومیه-مهاباد و ارومیه-تبریز بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

کد مطلب 3978978

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