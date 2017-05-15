تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی محور نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل قرار است درباره برنامه های مربوط به تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی بحث و تبادل نظر کنند.

کشورهای آلمان و فرانسه از پیشنهاد دهندگان اصلی تاسیس این اتحادیه هستند که پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به اقدام در رابطه با آن اصرار بیشتری کردند.

یکی از دلایل ایجاد این اتحادیه تحکیم ساختار دفاعی کشورهای اروپایی عنوان شده است.

بر اساس اعلام این منبع خبری گفته می شود در این نشست نماینده ای به جای «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان شرکت خواهد کرد. به دنبال نتایج انتخابات روز گذشته در آلمان گابریل قرار است در نشست های تحلیلی آن در برلین حاضر شود.