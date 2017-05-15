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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

با تلاش آلمان و فرانسه صورت می‌گیرد؛

تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی محور نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا

تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی محور نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی را به بحث و تبادل نظر خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل قرار است درباره برنامه های مربوط به تاسیس اتحادیه دفاعی- امنیتی بحث و تبادل نظر کنند. 

کشورهای آلمان و فرانسه از پیشنهاد دهندگان اصلی تاسیس این اتحادیه هستند که پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به اقدام در رابطه با آن اصرار بیشتری کردند. 

یکی از دلایل ایجاد این اتحادیه تحکیم ساختار دفاعی کشورهای اروپایی عنوان شده است. 

بر اساس اعلام این منبع خبری گفته می شود در این نشست نماینده ای به جای «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان شرکت خواهد کرد. به دنبال نتایج انتخابات روز گذشته در آلمان گابریل قرار است در نشست های تحلیلی آن در برلین حاضر شود. 

کد مطلب 3978979
شقایق لامع زاده

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