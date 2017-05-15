روسیه و عربستان توافق کردند/قیمت جهانی نفت ۱.۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ساعت ۰۲:۵۵ به وقت جهانی نفت خام برنت بشکه ای ۵۱.۶۳ دلار شد که نسبت به قیمت بسته شده قبلی ۷۹ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش داشت.

همچنین نفت خام تگزاس غربی آمریکا که ۴۸.۶۱ بود ۷۷ سنت یا ۱.۶ درصد رشد داشت.

خلیل الفالح، وزیر نفت عربستان و همتای روسی اش ،الکساندر نواک صبح امروز در پکن پایتخت چین دیدار کردند و به طور مشترک اعلام کردند که توافق کاهش تولید نفت به منظور تقویت بازار را از میانه امسال تا مارچ ۲۰۱۸ تمدید خواهند کرد.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک که عربستان سعودی هدایت دوره ای آن را به عهده دارد و سایر تولید کنندگان تحت هدایت روسیه سال گذشته توافق کردند تولیدات خود را تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز در طول نیمه اول ۲۰۱۷ کاهش دهند.

علیرغم این کاهش تولید، قیمت نفت در ماه های اول ۲۰۱۷ به علت اشباع باقی ماندن بازار خیلی از ۵۰ دلار به ازای هر بشکه بالا تر نرفت که منجر به شکل گیری تصمیم برای تمدید این توافق شد.

روسیه بزرگترین تولید کننده نفت جهان است در حالیکه عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده آن است . این دو کشور روی هم رفته حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز را کنترل می‌کنند که یک پنجم مصرف کل جهانی است.

در حالیکه روسیه و عربستان سعودی در مورد کاهش تولیدات با هم همکاری می‌کنند هر دو در رقابتی سخت برای این که بزرگترین صادر کننده نفت به چین باشند در تلاش هستند. چین رو به رشد ترین بازار نفت جهان است و به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت را که در اختیار ایالات متحده است به چالش می‌کشد.

در متن بیانیه مشترک وزرای نفت عربستان و روسیه که در پکن منتشر شد، هر دو وزیر توافق کردند هر چه لازم باشد انجام دهند تا بازار را تثبیت کنند.

آنها در این بیانیه تاکید کردند که دو کشور ذخایر نفت تجاری را به سطح میانگین ۵ ساله خود کاهش دهند؛ در این بیانیه همچنین بر عزم تولید کنندگان نفت برای تضمین پایداری بازار تاکید شده است.

اویستن برنتسن، رییس بخش مدیریت شرکت تجارت نفت استرانگ پترولیوم سنگاپور می‌گوید: به وضوح عربستان سعودی و روسیه همکاری نزدیکی دارند و امروز به نظر میرسید عربستان سعودی بسیار مصمم بود که با اعلام این بیانیه قیمت‌ها را افزایش دهد.