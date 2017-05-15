دیدار نخست وزیر پاکستان با سران جهان در حاشیه نشست «جاده ابریشم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در حاشیه نشست «یک کمربند- یک جاده» (جاده ابریشم نو)، با «چان دای گوانگ» رئیس جمهوری ویتنام دیدار و در مورد گسترش همکاریهای دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

نخست وزیر پاکستان در این دیدار همچنین برضرورت ایجاد کمیسیون های تجاری مشترک بین دو کشور برای افزایش مشارکت های اقتصادی طرفین تاکید کرد.

شریف همچنین گفت که هانوی و اسلام آباد می توانند علاوه بر اتحادیه «آ سه آن» در اتحادیه های دیگر نیز از یکدیگر حمایت کنند.

نخست وزیر پاکستان در پایان از رئیس جمهوری ویتنام خواست تا به اسلام آباد سفر کند و چان دای گوانگ نیز این دعوت را پذیرفت.

شریف در ادامه دیدار های خود با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد.

افزایش همکاری های دو جانبه، توجه ویژه به بالابردن حجم تجارت طرفین، سرمایه گذاری در زمینه های سیاسی، فرهنگی و آموزش از جمله محورهای اصلی دیدار سران پاکستان و و بلاروس اعلام شده است.

شریف همچنین در حاشیه این نشست با «هایله مریم دسالین» همتای اتیوپیایی خود دیدار و گفتگو کرد.

افزایش همکاریهای دوجانبه و گسترش مناسبات اقتصادی موضوع اصلی ملاقات شریف و دسالین عنوان شده است.

لازم به ذکر است که نشست یک کمربند- یک جاده روز گذشته (۲۴ اردیبهشت) در پکن آغاز به کار کرد، این پروژه، کشورهای آسیانه میانه را به اروپا وصل می کند. در این پروژه حدود ۶۰ کشور دخیل خواهد بود و بر اساس آن راه ابریشم از سوی چین بازسازی خواهد شد، گفته می شود که پکن حدود ۴۰ میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده است.