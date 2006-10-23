فردا عيد سعيد فطر است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مقام معظم رهبري در اطلاعيه اي اعلام كرد كه فردا دوم آبان ماه روز اول شوال و عيد سعيد فطر است.

متن اطلاعيه به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات ملت عزيز ايران در ماه مبارك رمضان به اطلاع عموم مردم شريف ايران مي رساند براساس گزارش هاي موثق كه از مناطق مختلف و متعددي از كشور از جانب معتمدين و اهل خبره واصل شده است، رويت هلال ماه شوال المكرم در غروب دوشنبه اول آبان ماه و بيست و نهم رمضان المبارك 1427 براي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي محرز گرديده است.

بنابراين فردا سه شنبه دوم آبان ماه عيد سعيد فطر خواهد بود. ضمن عرض تبريك اين عيد سعيد به تمامي برادران و خواهران ايماني و ملت شريف ايران نماز پرشكوه عيد فطر در سراسر كشور اقامه خواهد شد.