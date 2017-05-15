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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۳

تا ۱۲۰ روز دیگر؛

موعد تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران/تصمیم ترامپ چیست؟

موعد تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران/تصمیم ترامپ چیست؟

چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد آیا برای یک دوره ۱۲۰ روزه دیگر به تعهدات خود در قبال برجام مبنی بر تعلیق تحریم های هسته ای پایبند می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در تاریخ توافق هسته ای ایران بسیار تعیین کننده خواهند بود چرا که انتظار می رود دولت جدید واشنگتن، تعلیق تحریم های مربوط به برجام را بار دیگر تمدید کند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، این به منزله نخستین باری خواهد بود که کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نه تنها توافق هسته ای را آماج حملات انتقادی خود قرار نمی دهد، بلکه با تمدید ادواری تعلیق ها به تحکیم آن نیز کمک می کند.

البته، مطابق با قرار قبلی، طرح تعلیق تحریم های هسته ای ایران هر ۱۲۰ روز یک بار بررسی و در صورت مهیا بودن شرایط، تمدید می شود. اما از یک سو این نخستین بار در دولت ترامپ است که چنین اتفاقی روی می دهد و از سوی دیگر این تصمیم تنها ۲ روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران اتخاذ می شود.

این گونه ادعا می شود که تصمیم ترامپ به تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم ها برای یک بازه ۱۲۰ روزه، تاثیر مستقیمی بر انتخابات ایران دارد به گونه ای که عدم تمدید یا به تعویق انداختن آن برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به مثابه پا پس کشیدن آمریکا از تعهدات خود در قبال برجام خواهد بود و این می تواند به ضرر «حسن روحانی» رئیس جمهوری فعلی ایران تمام شود که توافق هسته ای را از دستاوردهای دور نخست ریاست جمهوری خود می داند.

کد مطلب 3978994
مریم خرمایی

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