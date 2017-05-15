۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در استان قزوین مصرف شد

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشترکین شرکت گاز در ۱۲ ماهه سال گذشته ۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون متر مکعب گاز در بخش های مسکونی، تجاری و صنعتی مصرف کردند که از این میزان ۲ میلیارد و ۵۵۴ میلیون متر مکعب در بخش نیروگاهی، ۱ میلیارد و ۲۳۸ میلیون متر مکعب در بخش صنعتی و تجاری و ۷۴۲ میلیون متر مکعب در بخش خانگی مصرف شده است.

بوشهری در ادامه افزود: درسال ۹۵ شرکت گاز استان قزوین در تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی رکورد شکسته است به گونه ای که نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد رشد ۱۸ درصدی و نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش تحویل ۹۰ درصدی داشته ایم.

وی نیروگاه را به عنوان بیشترین بخش مصرف کننده گاز در استان اعلام کرد و گفت: مصرف هرچه بیشتر گاز در نیروگاه های تولید برق علاوه بر مزیت های اقتصادی تاثیر بسزایی در کاهش آلاینده های زیست محیطی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بتوانیم در سال ۱۳۹۶ شاهد رکوردی دیگر در تحویل گاز به نیروگاه باشیم و این روند تا مصرف ۱۰۰ درصدی نیروگاه شهید رجایی از گاز طبیعی ادامه یابد.