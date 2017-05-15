سرمه بدرنگ بر چشمان دیار قومس/ درختان هم کاغذی شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در نیمه پایانی مهلت تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهر های استان سمنان، نامزدها تمام تلاش خود را برای جلب آراء بیشتر مردم و شهروندان به کار می‌گیرند اما این تلاش‌ها بعضاً به بهای بدقواره جلوه دادن جای‌جای شهر و دیارمان است تا جایی که امروز حتی در سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام، حتی درخت‌ها نیز کاغذی شده‌اند و هر برگشان لبخند یک نامزد شورای شهر را می‌بیند.

اوج این ملغمه زشت را باید حدفاصل بین فلکه جمهوری و میدان امام خمینی(ره) شاهرود دید آنجا که تمرکز بافت تجاری شهر است و همه ۱۲۸نامزد انتخاباتی گویا رقابت خود را ابتدا ازاینجا و آن‌هم بر سر اجاره نجومی ستادها آغاز کردند تا سپس این رقابت به عرصه صندوق‌های رأی کشیده شود این وضعیت در میدان سعدی و معلم سمنان نیز به چشم می خورد اینجا پولها سرنوشت سازی می کنند.

مغازه‌هایی که بعضاً باروزی یک‌میلیون تومان اجاره شده است مصداق بارز زیاده‌روی در تبلیغات انتخاباتی محسوب می‌شود، شهرهایی که زمانی با چنارهایشان به‌عنوان عروس کویر شناخته می‌شد و امروز در زشتی تبلیغات انتخاباتی گم‌شده است.

درختان تابلوهای تبلیغاتی شدند

موضوع بدقوارگی شهر در آستانه انتخابات به میدان های اصلی شهرها خلاصه نمی‌شود کافی است نیمه‌شب در خیابان‌ها قدم گذاشت به‌راحتی می‌تواند جوانانی را دید که در نیمه‌شب تا بامداد به‌واسطه عرق فامیلی و یا اندکی پول به درودیوار این شهر رحم نمی‌کنند در شاهرود صدای تراکتوری که ساعت یک بامداد دو جوان را در بیل جلوی خود قرارداده و تا نوک درختان بالا می‌برد این روزها لالایی مردم ساکن میدان آزادی، کمربندی بالا و خیابان امام است تراکتوری که به گفته راننده‌اش شبی ۱۵۰ هزار تومان کرایه شده که به نزدیک درختان برود تا دو جوان بتوانند تبلیغی را بر درختی آویزان کنند.

مغازه‌هایی که بعضاً باروزی یک‌میلیون تومان اجاره شده است مصداق بارز زیاده‌روی در تبلیغات انتخاباتی محسوب می‌شود. از او می‌پرسم آیا می‌داند نصب تبلیغ بر درختان نه‌تنها ممنوع بلکه باعث شکستن شاخ و برگ درختان می‌شود؟ می‌گوید به شاخه خشک نمی‌چسبانیم که بشکند و تبلیغمان زیر پا بیافتد بلکه به شاخه‌های تر درخت می‌چسبانیم و چون میدان‌ها شهرها به‌صورت پیمانی قرارداد داریم لطفاً بگذارید کارمان را انجام دهیم.

از او بیشتر توضیح می‌خواهم و می‌گوید: یعنی ما قرار کرده‌ایم که هر شب ناحیه‌ای از شاهرود را پوشش دهیم و خودرویی پشت سرما این نحوه توزیع را نظارت می‌کند اگر بد باش نصف پولمان را نمی‌دهند، نگاهی به خودروی مدرن پشت سر می‌اندازم وقتی جلو می‌روم شیشه‌هایش بالا می‌روند و دیگر تمام ...

فرشی از کاغذ و زباله در شهر

دیرزمانی است که مردم شاهرود خیابان‌ها را ترک گفته‌اند اینجا میانه فلکه مرکزی و میدان امام (ره) است فرشی از زباله، لیوان پلاستیکی و کاغذ بین این دو میدان کشیده شده است صدای قرچ باز کردن چسب پنج سانتی‌متری برای چسباندن تبلیغات بر دور درختان در کنار صدای خش‌خش جاروی کارگر شهرداری در هم می‌آمیزد چه تضاد جالبی یکی می‌چسباند و دیگری دور می‌اندازد اما او که می‌چسباند خیالش راحت است ده هزارتایی از این تبلیغات دارد اما او که زباله‌های تبلیغات انتخابات را جمع‌آوری می‌کند برای هر دانه‌اش باید قامتی را خم کند.

به نزد جوانی می رم که برای دو طیف تبلیغات می‌کند می‌گوید: یکی از خودم است و برای آن شبی ۷۰هزار تومان گرفته‌ام یکی دیگر را دوستم که چون حالش خوب نبود برایش انجام می‌دهم.

از او می‌پرسم چسب و موتورسیکلت و ... را از کجا آورده‌ای؟ می‌گوید: ستاد می‌دهد یک کارتن ۱۰۰تایی چسب آنجاست موتور هم می‌دهند اما شبی ۲۵تومان از حقوقت کم می‌کنند چون کار راحت‌تر می‌شود. از او می‌پرسم آیا کسی تعیین می‌کند در کجاها بچسبانید؟ می‌گوید: تمام این‌ها بررسی‌شده‌اند حتی راست یا دروغ آن فردی که مسئول ستاد تبلیغاتی آقای ع. ص بود می‌گفت میانگین قدی شاهرودی‌ها را در یک بازه سه‌ماهه محاسبه کرده‌اند و می‌دانند چشمان مردم این شهر در بهترین حالت در فاصله ۱۶۵سانتی‌متری زمین قرار دارند برای همین من با قد خودم این معیار را در نظر گرفته‌ام.

کودکان کار به خیابان‌ها بازگشته‌اند

در این اندیشه‌ام که چه ساده می‌توان عده‌ای را با سخنانی زیبا و دل‌فریب دچار دردسر کرد اما نکته قابل‌تأمل دراین‌بین به‌کارگیری کودکانی است که قطعاً سن قانونی کار ندارند نمونه آن‌ها بسیارند که حتی حقوقش آن‌هم نصف افراد بالغ نمی‌شود با آن‌ها سخت می‌توان صحبت کرد اما در چندجمله‌ای که با زبان بی‌زبانی می‌گویند می‌توان شنید که می‌گویند روزانه ۲۵هزار تومان پول می‌گیرند تا یک هزار تبلیغ را به دست مردم دهند و هرکدام که بر زمین بیافتد حساب نیست. به آن‌ها می‌گویند کسی شمارا می‌پاید پس خیال دور زدن ما را نداشته باشید و این فرزند نونهال با ترس از آن التماس کنان تبلیغات را پخش می‌کند شاید بهتر است دو سه تایی از آن‌ها بگیریم.

نکته اصلی دراین‌باره اما این نیست که چرا کودکان در این سن کار می‌کنند، نکته اصلی کارفرمایی است که به دلیل پول کمتر از این افراد سوءاستفاده می‌کند و با این توجیه که «خودشان می‌آیند» همه‌چیز را زیر پای می‌گذارند با علی پسربچه شاهرودی که همیشه ترازویی در کنار خیابان دارد صحبت می‌کنم آن‌قدر بزرگ‌شده که از روزهای سختش بگوید: انتخابات به انتخابات ما خوشحال هستیم شام و ناهار در همه ستادها هست پولمان را هم همان شب می‌گذارند کف دستمان نقد نقد ...

علی می‌گوید: مردم بعضی وقت‌ها ما را کتک هم می‌زنند من چند سال است که در این کار هستم و تابه‌حال بارها کتک‌خورده‌ام حتی یادم هست چهار سال پیش در شورای شهر پول سه روز کارمان را از یکی از نامزدهای شورای اسلامی نگرفتم و دست‌آخر دوستش به گوش من چک هم زد.

پدیده‌های زشت پشت سرهم

علی پسربچه شاهرودی: انتخابات به انتخابات ما خوشحال هستیم شام و ناهار در همه ستادها هست پولمان را هم همان شب می‌گذارند کف دستمان نقد نقد ... پدیده کودکان کار از معضلات انتخابات در شاهرود است اما زشت‌تر از آن نیز اینجا رخ می‌دهد آن‌هم در فضای مجازی. از آخرین روزهای فروردین‌ماه بود که کم‌کم گروه‌ها با عنوان حامیان فلان نامزد شروع به عضوگیری کردند که امروز صدای اعتراض همه را درآورده است.

چه بسیار بانوان این شهر هستند که در گروه‌های این‌چنینی عضو می‌شوند و بدون آنکه خودشان بخواهند تا اتصال مجدد به اینترنت تمام عکس‌های پروفایلشان توسط هجوم برخی افراد بی‌اخلاق مرور می‌شود و وقتی در نخستین اتصال با این پدیده روبرو می‌شوند چاره‌ای جز یافتن کسی که آن‌ها را عضو گروه کرده نمی‌یابند، که آن نیز در بین صدها پیام گم است اینجا باید تا تعداد افرادی که عکس پروفایلت را ذخیره نکرده‌اند، سه‌رقمی نشده فرار کند پس چاره تنها ترک گروه است.

این پدیده زشت بارها مورد رصد پلیس فتا قرارگرفته‌ام تخلفات انتخاباتی به دو نحو دور زده می‌شوند نخست انکار اینکه این گروه تبلیغاتی برای نامزدی خاص است برای مثال می‌گویند «من اصلاً در جریان این گروه نیستم و این گروه توسط حامیان بنده راه‌اندازی شده که با آن برخورد می‌کنم» و طریق دوم با عضو کردن افرادی که خودشان در این شهر مسئولیتی انتظامی و اجرایی دارند و گرفتن عکس گروه درحالی‌که او عضو این گروه است از وی باج‌خواهی می‌کنند که «نمی‌توانی پیگیر باشی چون خودت هم در این گروه عضو بوده‌ای»

مصاحبه با این افراد سخت است اما در تلگرام می‌توان به چند تایی از این ادمین ها پیام داد «ع ص» یکی از این ادمین ها است که می‌گوید برای عضویت افراد در گروه‌ها و کانال‌ها به ازای هر یک هزار نفر ۷۵ هزار تومان می‌گیرم تاکنون با ۱۵ کانال و گروه کارکرده‌ام که هرکدام برایم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومانی درآمد داشته‌اند درمجموع کار من این است که برای کانال‌ها عضو جمع کنم و پول بگیرم. این کار غیراخلاقی و غیر عرفی نیست غیراخلاقی این است که من با کارشناسی ارشد نرم‌افزار از دانشگاه آزاد بیکار باشم. این بی‌اخلاقی است در ضمن زنان خودشان نباید عکس‌های سر برهنه بر روی تلگرامشان بگذارند، تلگرام مانند خیابان فردوسی سمنان، یکجای عمومی است اصلاً مفهوم شبکه اجتماعی این است.

رأی به قیمت پلو و خورش

از فضای مجازی هم بگذریم هنوز پدیده‌های زشت باقی هستند که یکی پس از دیگری شهرهایمان را بدقواره کرده‌اند دیگر این پدیده‌ها شام و نهارهایی است که نامزدها برای رأی گرفتن می‌دهند اسراف و افراط در غالب آن‌ها دیده می‌شود این شاید پدیده‌ای رایج باشد مصاحبه‌ای که در ادامه می‌خوانید فرق شاهرود را سایر نقاط کشور مشخص می‌سازد.

علی مسئول خدمات ستاد یک ائتلاف در استان سمنان است سابقه اجرایی نیز در این شهر دارد بسیار خوش‌نام است لذا از بردن فامیل وی امتناع می‌کنیم او درباره شام و ناهارهای این روزهای انتخاباتی می‌گوید: این‌که در سطح ستادها و مساجد شام داده شود معمول است اما در استان پدیده‌ای دیگر را مشاهده می‌کنیم و آن‌هم دادن شام و ناهار توسط نامزدهای شورای شهر در روستاهایی است که خودشان دارای شورای روستا هستند.

وی می‌افزاید: ما این روزها در تدارک اطعام در شاهرود و در روستاهای قلعه‌نو خرقان، رودیان، دیزج، بیارجمند، سعدآباد و ... در دامغان در دیباج و امیریه و در سمنان در علاء و شهمیرزاد هستیم چراکه به‌جرئت باید گفت ۶۰ درصد افرادی که در شهرها نامزد شده‌اند ریشه خانوادگی در روستاها دارند لذا با این کار می‌توان روز رأی‌گیری در ذهن آن‌هایی که به شهر آمده‌اند، بیشتر ماند.

این‌که در سطح ستادها و مساجد شام داده شود معمول است اما در استان سمنان پدیده‌ای دیگر را مشاهده می‌کنیم و آن‌هم دادن شام و ناهار توسط نامزدهای شورای شهر در روستاهایی است که خودشان دارای شورا هستند. وی با تکذیب حضور اتوبوسی مردم از روستاها برای انتخابات شهر شاهرود، می‌گوید: قبول ندارم که می‌گویید ده‌ها اتوبوس، شاید با خودرو و مینی‌بوس افرادی آمده باشند اما اتوبوس‌ها خیر، ما خودمان دور پیشین شورای شهر کسری از آراء را از روستاها مشاهده کردیم چراکه خاصیت شورای شهر این است که هرچه پر فایل تر رأی بیشتر. اما این را هم باید گفت اگر بخواهید در مسجدی سخنرانی کنید قطعاً باید پس از نماز مغرب و عشا باشد این روزها اذان را دیرتر می‌گویند لیکن تا سخنرانی آغاز شود ساعت ۲۰:۳۰ است و اگر مردم شام نخورند اصلاً رأی نمی‌دهند چه برسد به اینکه به چه کسی رأی دهند.

معدوم ساختن تبلیغات رقبا جرم است

یکی دیگر از پدیده‌های زشت این دوره از انتخابات معدوم ساختن تبلیغات رقبا در نیمه‌های شب و چسباندن تبلیغات نامزدها بجای آن‌ها است این امر را می‌توان در خیابان‌های فرعی‌تر مانند ۱۷شهریور، رجایی، مهدی‌آباد، مدنی شاهرود و ... مشاهده کرد آنجا که جمعیت کمتری در حال تماشای این صحنه‌های زشت هستند. شهرداری این دوره نیز مانند سنوات پیشین نقاطی را برای تبلیغات نامزدها در نظر گرفته‌ام این امر مانع زشت شدن چهره شاهرود نشده است و روزها و شب‌ها شاهد بی‌اخلاقی‌های وسیع در سطح شهر هستیم حتی اینجا شایع است که به ازای آوردن برنوشته‌های رقبا، فرد پاداش هم می‌گیرد!

معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن برشمردن مصادیق جرم انتخاباتی، گفت: مصادیق جرائم انتخابات دقیقاً به دودسته پیش و پس از انتخابات تقسیم می‌شود که نمونه جرائم مستوجب مجازات در پیش از انتخابات، پاره کردن عکس و برنوشته‌های نامزدها است که با این پدیده به‌شدت برخورد می‌شود.

سید محمدرضا هاشمی گفت: استفاده از بلندگو خارج از محیط سخنرانی انتخاباتی دیگر جرمی است که حتی در قانون ۳۰ روز زندان برای آن در نظر گرفته‌شده همچنین تبلیغ ۲۴ساعت قبل از رأی‌گیری، استفاده از وسایل نقلیه وزارتخانه‌های متبوع دولت و انجام تبلیغات توسط آن‌ها، تبلیغات علیه نامزدهای دیگر، درج آگهی در نشریات عمومی برای یک نامزد و یا تخریب دیگری از دیگر جرائم قبل از انتخابات است.

وی افزود: در کنار این موارد تبلیغ برای یک نامزد در دستگاه‌های دولتی و ساعات اداری، نشریات مربوط به دولت و بیت‌المال و وزارتخانه‌ها از دیگر جرائم پیش از انتخابات است که مردم می‌توانند تخلفاتی ازاین‌دست را به ستاد انتخابات واقع در فرمانداری‌ها گزارش دهند. خریدوفروش رأی، رأی دادن با شناسنامه دیگری، تهدید و تطمیع در انتخابات، کم‌وزیاد کردن آراء و تعرفه‌ها، دخالت درروند برگزاری انتخابات، با سمت مجعول، و یا به نحوی غیرقانونی، تقلب و تزویر در تعرفه رأی‌گیری یا صورت‌جلسات، اختلال در امر انتخابات و تقلب در شمارش آراء نیز در زمره جرائم پس از انتخابات است.

بلندگوها غوغا می‌کنند

این روزها لازم نیست پای به خیابان ها بگذاری تا متوجه تبلیغات انتخاباتی شوی نصب بلندگوهای قوی در سطح شهر به فواصل اندک باعث شده تا صدای تبلیغات انتخاباتی تا خانه‌های مردم نیز بیاید یکجا صدای سالار عقیلی را می‌توان تشخیص داد و دیگر جا سخنرانی نامزدها که با شجاعتی وصف‌ناشدنی نسبت به تخریب نامزدهای دیگر اقدام می‌کنند اما آیا به‌واقع سالار عقیلی قطعه وطن را برای پخش در مقابل یک ستاد انتخاباتی ساخت؟ آیا نباید برای سرود جمهوری اسلامی ارزش قائل شد؟

انکرالاصوات شهرمان این روزها فاصله بین میدان امام(ره) تا فلکه مرکزی شاهرود است در جستاری سطحی می‌توان ۱۹ستاد را در یک‌فاصله یک هزار متری دید که ۱۷تای آن‌ها بلندگو دارند آن‌هایی هم که ندارند به سیستم‌های صوتی خودروها مجهز می‌شوند و پس از اذان مغرب و عشا است که گویی فرمان آتش به این ستادها داده می‌شود و سیلی از موسیقی‌های عجیب‌وغریب با صداهای بسیار بلند بر خیابان جاری می‌شود و چه بسیار نونهالانی هستند که از ترش اشک بر چشم دارند.

صراحتاً عرض می‌کنم برگزار هر نوع کارناوال تبلیغاتی اعم از تجمع و تحرک چه خودرویی و چه پیاده ممنوع است حتی تجمع‌ها در زیر سقف نیز نیازمند مجوز هستند. یکی از شهروندان شاهرودی دراین‌باره می‌گوید: این موسیقی‌ها در زمان معقول و با صدای معقول آن‌هم نه برای خیابان بلکه برای داخل ستاد ایرادی ندارد اما اینکه بلندگوها را به سمت خیابان تنظیم می‌کنند و ستاد انتخابات نیز از مقابل آن عبور می‌کند و چیزی نمی‌گوید کمی عجیب است از طرف دیگر بعضاً موسیقی‌هایی پخش می‌شود که درشان مردم نیست موسیقی‌های درجه چهار و پنجی که بر متد لوس‌آنجلسی ضبط و تنها اشعارشان تغییریافته‌اند این امر جای نگرانی دارد.

از ستاد انتخابات شهرستان شاهرود اما خبر می‌رسد تاکنون طی گشت‌هایی که در سطح شهر صورت گرفته بالغ‌بر ۱۵ تذکر به ستادهای انتخاباتی در راستای کاهش صدای موسیقی داده‌شده است اما مسئولان ستاد انتخابات نیز می‌دانند که از تذکر تا عمل ۱۵ روزی زمان می‌برد که تا آن زمان تکلیف انتخابات معلوم است.

راه‌اندازی کارناوال ممنوع است

رئیس ستاد انتخابات کشور این روزها نامی آشناست که البته یافتنش نیز بسیار سخت است علی‌اصغر احمدی، زاده شاهرود و فردی که آن را انتخابات چی می‌دانند چراکه سالیان سال در این عرصه تجربه دارد درباره راه‌اندازی کارناوال‌های تبلیغاتی اما با او به‌صورت تلفنی هم‌کلام می‌شوم و می‌گوید: صراحتاً عرض می‌کنم برگزار هر نوع کارناوال تبلیغاتی اعم از تجمع و تحرک چه خودرویی و چه پیاده ممنوع است حتی تجمع‌ها در زیر سقف نیز نیازمند مجوز هستند برای مثال ستاد یک نامزد انتخاباتی فردی را به‌عنوان سخنران دعوت می‌کند و او به شاهرود می‌آید در این صورت هم باید مجوز گرفت.

این گفته احمدی هرچند مطابق نص صریح قانون است اما کیست که در شاهرود تجمع طرفداران روحانی و رئیسی را در خیابان‌ها مشاهده نکرده باشد از سوی دیگر این پدیده نامناسب در انتخابات شورای شهر نیز دیده می‌شود چندی است خودرویی مدل‌بالا و خارجی که گویی برای عروسی تزئین شده در جلوی کاروانی حرکت می‌کند و خودروها و موتورسیکلت‌هایی را به دنبال خود می‌کشد این امر به‌وفور دیده می‌شود.

اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود این کاروان‌ها با صدای موسیقی زیاد، فریادهایی نامناسب و حرکاتی زیگزاگی در خیابان‌ها جلب‌توجه می‌کنند و حتی می‌توانند برای شهروندان خطرساز باشند.

عمل بینی برای زیبایی در تبلیغات

برخی از نامزدهای انتخاباتی برای رسیدن به کرسی شورای اسلامی دست به هر کاری می‌زنند در آخرین نمونه یکی از اقوام بانوی نامزد انتخابات شورای شهر به خبرنگار مهر گفت: این بانوی شریف در مهرماه ۹۵ باهدف نامزدی در انتخابات بینی خود را مورد جراحی قرارداد هرچند امروز منکر آن می‌شود ولی با این قصد زیر تیغ جراحی رفت.

از دیگر مصادیق این افراط نیز می‌توان به هزینه میلیونی برای تراکت‌ها و پوسترها اشاره کرد، دیگر بانوی نامزد انتخابات شورای شهر به خبرنگار مهر گفت: برای عکاسی به آتلیه‌ای رفتم که پس از اخذ ۱۲۰ عکس درنهایت سه عکس را با ویرایش حرفه‌ای به من تحویل داد تا آن را بنر کنم و از من ۹۰۰ هزار تومان پول عکس بدون چاپ دریافت کرد و سه قطعه عکس را در یک فلش مموری ذخیره کرد من درمجموع مجبور به چاپ پنج هزار تبلیغ پوستری و دو برنوشته شدم که تمام هزینه‌ها در کنار کرایه داربست، نیروی انسانی، چاپ و کرایه و ... برای من ۱۱میلیون تومان هزینه در برداشت که البته ستاد انتخاباتی‌ام را نیز برای یک هفته به ازای هر روی ۶۰۰ هزار تومان اجاره کرده‌ام.

مردم استان سمنان در آستانه انتخابات گویا حس گرم آشنایی بیشتری دارند امروز همه به هم کمک می‌کنند و جلوه‌هایش را می‌توان در عشق ورزیدن به هم‌نوع مشاهده کرد. رکورد ستاد تبلیغاتی اما در فاصله میدان امام تا فلکه جمهوری شکسته شد مغازه‌ای که روزی ۱.۵میلیون تومان دریافت می‌کند و هر میزان که از این مغازه استفاده شود، بهای ۱۰ روز را دریافت می‌کند این مغازه‌دار شاهرودی می‌گوید: مدت تبلیغات هفت روز است و این افراد حداقل دو روز قبل و دو روز بعد نیز مزاحم ما هستند لذا بی‌راه نیست اگر اجازه ۱۰ روز را از آن‌ها بگیرم حال می‌خواهند دو روز باشند می‌خواهند ۱۰ روز باشند به‌هرحال نامزد تبلیغاتی برای مغازه من بسیار بود.

این روزها برای تأمین مخارج سنگین ستادها عموماً ائتلاف‌هایی تشکیل می‌شود که عموماً در آن‌ها پنج فرد باسابقه اجرایی در نهادهای مختلف حضور دارند و دو نفر که وضعیت مالی خوبی دارند لیست را تکمیل می‌کنند این وضعیتی است که متأسفانه در شاهرود به وقوع پیوسته است.

۱۰ پرونده تخلف در استان سمنان ایجاد شد

دادستان عمومی و انقلاب سمنان نیز درباره تخلفات انتخاباتی گفت: تا پایان چهارمین روز تبلیغات انتخابات شورای اسلامی شهرها ۱۱تذکر کتبی به ستادها ابلاغ و ۱۰ پرونده تخلف نیز در سطح شهرستان‌های هشت گانه استان تشکیل شده که به جرایم آن با قید تسریع و اولویت، رسیدگی می شود.

حیدر آسیابی افزود: اگر تخلف طرفداران نامزدهای انتخاباتی برای دستگاه قضایی محرز شود، طبق قانون، مجازات های سنگینی شامل حبس، و شلاق برای این افراد در نظر گرفته می شود و قانون در این باره با هیچ‌کس با اغماض برخورد نخواهد کرد چرا که نص صریح قانونی به طور شفاف مصادیق جرایم این حوزه را تعیین کرده و کسی نمی تواند بگوید که این موارد را نمی دانسته است.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین به خبرگزاری ها و نشریات نیز هشدار داد : براساس قانون انتخابات، چنانچه تخلفی از خبرگزاری ها، نشریات، مطبوعات و حتی شبکه های اطلاع رسانی مانند فضای مجازی گزارش شود، یک تا سه ماه این رسانه های تعطیل می شوند همچنین به موجب مرّ قانون با این نشریات مطابق جرم، برخورد می شود لذا نشریات می بایست در حد قانونی تبلیغات که در قانون تعریف شده عمل کنند که یکی از بارز ترین مصادیق آن عدم تخریب نامزدها است.

انتخابات جلوه‌های زیبایی هم دارد

تمام زشتی‌های تبلیغات انتخاباتی در این مجال نمی‌گنجند اما باید زیبایی‌های این عرصه پرشکوه را نیز گفت یکی از این زیبایی‌ها، حضور پرشور مردم در تبلیغات انتخابات است این نشان از علاقه‌مندی آن‌ها به حضور درصحنه‌های مختلف سیاسی می‌دهد وقتی شهروندی با کودک خردسالی در آغوش به خیابان‌ها می‌آید تا برنامه نامزدهای انتخاباتی را مطالعه کرده و بااحساس تکلیف رأی دهد، این را باید در زمره زیبایی‌های انتخابات دانست.

مردم استان سمنان در آستانه انتخابات گویا حس گرم آشنایی بیشتری دارند امروز همه به هم کمک می‌کنند و جلوه‌هایش را می‌توان در عشق ورزیدن به هم‌نوع مشاهده کرد ساعت یک بامداد یکشنبه ابتدای خیابان ۲۲ بهمن شاهد یکی از این زیبایی‌ها جوانانی که تا ساعاتی پیش در همان مکان غوغایی برپا کرده بودند برای تنظیف خیابان به یاری کارگر شهرداری شتافتند تا او زودتر به منزلش برسد این‌ها جلوه‌هایی از زیبایی در اوج زشتی‌های تبلیغاتی است.

پدیده دیگر قابل‌تحسین ارائه طعام به خانه سالمندان، فقرا و حتی قرار دادن دورریز آن‌ها برای پرندگان و گربه‌های خیابانی است که بارها در مکان‌های مختلفی این امر بدون نام صورت گرفته است از این زیبایی‌ها نباید گذشت.