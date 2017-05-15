حامد زمانی «بگذرد» را منتشر کرد/ رد پیشنهاد ستادهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «بگذرد» به خوانندگی حامد زمانی توسط موسسه فرهنگی هنری کساء به مدیریت محسن تهرانی منتشر شد. این قطعه که به گفته سازندگانش اجتماعی ترین قطعه حامد زمانی است با شعری از سیف فرغانی، تنظیم کامران میرزایی و میکس و مستر راشا تقی پور در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

حامد زمانی با انتشار متنی درباره این قطعه گفت: «این قطعه یک قدم جدی در تعریف موسیقی متعهّد و مبارزه به شمار می رود و اگر قصد دسته بندی آن را داشته باشیم «بگذرد» را باید یک قطعه کاملاً اجتماعی دانست. این قطعه مطالبه از صاحب منصبانی است که خود را در هر کسوتی خدمتگذار مردم معرفی کنند. «بگذرد...» فلسفه زندگی است؛ چیزی که امروز موسیقی ما کم دارد. «بگذرد» نه حزبی است نه جناحی بلکه صرفا صدای مردم است. به همین خاطر است که آن را از تمام بهره برداری‌های حزبی و جناحی آن هم در چنین ایّامی دور نگه داشتیم و خودمان تهیه کننده این اثر شدیم.»

محسن طهرانی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری کساء که این روزها مسئولیت تمامی برنامه های حامد زمانی را عهده دار شده است درباره این قطعه توضیح داد: طبیعی است همزمان با فرآیند تولید این قطعه که از روز اول سیاست پخش آن برای روزهای منتهی به انتخابات تدبیر شده بود، پیشنهادات قابل توجهی جهت خرید این اثر توسط ستادهای انتخاباتی به مجموعه ما برسد با توجه به این مهم که این اثر برخاسته از دغدغه های اهالی موسیقی متعهد و مبارزه به شمار می آمد، در برابر تمامی این پیشنهادات مقاومت کردیم و سعی داشتیم تا برند «بگذرد...» را به نام اهالی هنر متعهد ثبت و ضبط کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این امر مستوجب گذر کردن شخص حامد زمانی از میلیون ها تومان پولی بود که می توانست در این روزها که بیش از صدها اجرای زنده صحنه ای را به دلیل انتخاباتی بودن لغو می کند با هنر متعهد و آرمان هایمان معاوضه نماید؛ ارزشی فراتر از پول های بی شماری که این روزها در ستادهای انتخاباتی هزینه می شود تا این مهم برای همگان ثابت شود که حامد زمانی خود را متعلق به هیچ جناح و حزبی ندانسته و نمی داند. به امید آنکه «بگذرد...» با یاری مردم به گوش تمامی مسئولان مان برسد.