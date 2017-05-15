آماده برگزاری مناظره با «ذوالقدر» هستم/استعفایم پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی یکشنبه شب در نشست خبری که در مرکز ضایعات نخاعی شهر بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه همچنان بر روی استعفایم اصرار دارم، بیان داشت: هیچ گاه زیر بار حرف زور نخواهم رفت. هیچ معنایی ندارد برخی با لابی گری و استفاده از رانت سعی در رسیدن به مقاصدی داشته باشند که به مصلحت شهر و حتی استان نیست. نشاندن برخی افراد در جایگاه شورای شهر نوعی رانت و بهره گیری از قدرت است این نوع خدمت پر از شک و شبه است.

وی عنوان کرد: در نشست مشترک با کاندیداهای شهر بندرعباس که در سالن طوبی بندرعباس برگزار شد رسما اعلام کردم اجازه هیچگونه دخالت و اعمال زور و رانت در تایید و رد صلاحیت ها نخواهم شد و این استعفا در اعتراض و احقاق حق مردم استان و سایر کاندیداها است.

مرادی تصریح کرد: برای پایان یافتن اینگونه مباحث حاضرم در حضور تمامی اهالی رسانه و مردم در هر مکانی که تعیین شود با حجت الاسلام ذوالقدر نماینده مردم شرق هرمزگان مناظره و گفتگو کنم. سابقه یک سال نمایندگی من یک طرف و سابقه ۱۶ سال مجلس و یک دوره ریاست هیئت نظارت استان ایشان هم یک طرف باشد و مردم در مورد عملکردها قضاوت کنند و نظر بدهند.

وی با بیان اینکه استعفایم خللی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نمی کند، اظهارداشت: هیئت نظارت برانتخابات شوراهای استان متشکل از سه نماینده مجلس است و دلیلی ندارد که انتخابات به خاطر استعفای یک نفر مختل شود. برخی مدعی نمایشی بودن این استعفا بوده اند اما نمی دانم چرا این نماینده محتترم مجلس با اینگونه اظهارنظر ها علاقه به ادامه بی اخلاقی ها دارد.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس تصریح کرد: بعد از رد صلاحیت چند کاندید و اعتراضشان به هیئت نظارت مرکزی، پرونده آنها را به تهران فرستادیم و بنده هم به رئیس هیئت نظارت مرکزی اعلام کردم که جلسه رسیدگی به اعتراضات باید با حضور بنده و مطابق با قانون باشد که آنها هم قبول کردند. اما بنا به ملاحظاتی شکایت ها در غیاب بنده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از نمایندگان که حاضر در هیئت نظارت استان هم هست در جانبداری از فرد خاصی در تهران پیگیر گرفتن تایید صلاحیت این شخص بود. شخصی که از نظر اعضای هیئت نظارت استان صلاحیت حضور در بین کاندیداها را ندارد. از این رو بنا به وعده ای که به مردم خونگرم استان هرمزگان دادم از سمت خود استعفا دادم.

وی گفت: در تایید صلاحیت ها ملاک مراجع چهارگانه می باشد اما برای ما اصل نیست وبراساس بررسی های میدانی و سرکشی به دادگستری و شهرداری ها و... مدارکی بدست آمد که بعضی از افراد را رد کردیم .

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا کاندید خاص شورای شهر بندرعباس اسپانسر مالی شما در انتخابات مجلس بوده است، اظهارداشت: بنده در یک جلسه دیگر در ابتدای شروع به کارم نیز عرض کردم، بسیاری از افراد با هزینه شخصی خود و علاقمندی و خودجوش برای بنده در ستادم کار کردند و هیچگاه انتظار مالی هم نداشتند.

رئیس مستعفی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاهای هرمزگان با اذعان به اینکه همین شخصی که تمام سر و صداها را شروع کرده و اذعان می دارد که بنده با ایشان مشکل دارم در روند تایید صلاحیت ها یک بام و دو هوا را مدنظر داشته و هر کسی که منتصب و نزدیک به خودش بود را رای به تایید و هر کسی که خوشش نمی آمد را رای مخالف می داد، بیان کرد: باید بگویم که بنده چنین رویه ای و یک بام و دو هوا در اظهار نظر را نمی پسندم.

وی افزود: نماینده مجلس و عضو هیات نظارت حق ندارد پیگیرکار فردی خاص و جانبداری از وی بنماید، چرا که این امر خلاف قانون ماده ۶۰د تبصره ۲ قانون انتخابات شوراهای شهر روستاست.

مرادی در مورد برداشت غیرقانونی از حساب هیئت نظارت خاطرنشان کرد: برخی با شایعه پراکنی، بی اخلاقی و حاشیه سازی سعی در انحراف افکار عمومی دارند. از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ۲۴ اردیبهشت، برای هیئت های نظارت سراسر استان و انتخابات به این مهمی مبلغ ۱۵ میلیون تومان به عنوان تنخواه برداشت شده و تماما مطابق با اسناد مالی شفاف و روشن است و مابقی نیز در حساب هیئت موجود است. ما از متدین ترین و باایمان ترین افراد برای اعضای هیئت استفاده کرده ایم و این چنین اظهاراتی شایسته چنین افرادی نیست.

وی ابرازداشت: حجت الاسلام ذوالقدر حرف هایی که به نفع مردم نیست را تحت تاثیر برخی افراد ناآگاه و غیرکارشناس سخنانی را نزند که فردا روز نتواند دفاع قانع کننده ای داشته باشد.