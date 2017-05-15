به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام واختانگادزه روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد.

تیم کشتی فرنگی ایران با ۱۴ کشتی گیر در این رقابت ها حضور یافته بود که فرنگی کاران جوان در پایان به ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز دست یافتند.

نتایج کشتی گیران کشورمان در روز دوم این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد جواد رضایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم حریف ارمنستانی را شکست داد اما در دور سوم مغلوب کشتی گیر روسیه شد. وی با توجه به حضور حریف روس در دیدار فینال، در دیدار شانس مجدد کشتی گیر آذربایجانی را شکست داد و در دیدار رده بندی نیز از سد حریف آلمانی گذشت و صاحب مدال برنز شد.

میثم دلخانی دیگر نماینده کشورمان در وزن ۵۵ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دورهای بعد کشتی گیرانی از کشورهای کرواسی، گرجستان و روسیه را شکست داد و به دیدار فینال رفت اما در در این دیدار مقابل دیگر کشتی گیر روس در یک کشتی نزدیک شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۶ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور اول استراحت کرد و در دورهای بعد کشتی گیرانی از کشورهای اوکراین، روس و گرجستان را برد و به دیدار فینال رسید وی در دیدار فینال نیز با شکست حریف گرجستانی صاحب مدال طلا شد. در همین وزن حسین اسدی بعد از استراحت در دور دوم مقابل حریف روس شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۴ کیلوگرم آرمان علیزاده عبدولی کشتی گیران کشورهای روسیه و اوکراین را شکست داد اما در دور سوم مغلوب حریف روس خود شد و به دیدار رده بندی راه یافت. علیزاده در دیدار رده بندی با شکست کشتی گیر گرجستانی به مدال برنز دست یافت. در همین وزن مهدی بالی با شکست کشتی گیرانی از کشورهای گرجستان، روسیه و آلمان راهی دیدار فینال شد اما در این دیدار مقابل حریف روس شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۱۲۰ کیلوگرم امین میرزازاده در دور نخست از سد امیرمحمد حاجی پور دیگر نماینده کشورمان گذشت و در دور بعد نیز مقابل حریف روس به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال نیز دیگر نماینده روس را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. حاجی پور نیز در دیدار رده بندی با شکست حریف روس به مدال برنز رسید.

نتایج فرنگی کاران جوان در مسابقات روز نخست نیز به شرح زیر است:

در وزن ۵۰ کیلوگرم پویا دادمرز با توجه به حضور حریف رژیم اشغالگر قدس، کشتی نگرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم کرامت عبدولی در دور اول یوسف حسینوند دیگر نماینده کشورمان را شکست داد وی در دور بعد نیز حریف آلمانی را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی از سد کشتی گیر آذربایجانی گذشت. دیگر نماینده کشورمان در این وزن حامد تاب بود که وی نیز با شکست کشتی گیران گرجستان، روسیه و گرجستان به دیدار فینال راه یافت. اما در پایان دیدار فینال کرامت عبدولی با شکست وی صاحب مدال طلا شد و حامد تاب نیز به مدال نقره رسید. حسیوند نیز در گروه بازنده ها کشتی گیر آلمانی را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد اما در این مسابقه با شکست مقابل حریف آذربایجانی پنجم شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد شربی نیازی در سه دیدار کشتی گیرانی از کشورهای آذربایجان، گرجستان و روسیه را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل دیگر کشتی گیر روس مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با شکست نماینده کشور ارمنستان به مدال برنز رسید.

در وزن ۹۶ کیلوگرم امیرمحمد نوروزی مقابل کشتی گیر آذربایجانی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف روس خود، نوروزی از دور رقابت ها کنار رفت.