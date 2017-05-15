به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال مالزی، نلو وینگادا هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت تا مالزی را برای مسابقات آسیایی ۲۰۱۹ و بازی با کره شمالی آماده کند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص نوشت: «وینگادا ملقب به پروفسور، کار مربیگری را با دستیاری کارلوس کی روش در تیم زیر ۲۰ سال پرتغال آغاز کرد پیش از آنکه با عربستان در سال ۱۹۹۶ قهرمان آسیا شود و با اردن در سال ۲۰۰۸ عنوان نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا را از آن خود کند. این مربی ۶۴ ساله در سال ۲۰۰۳ هدایت الزمالک مصر و همچنین تیم اف سی سئول در سال ۲۰۱۰ را بر عهده داشت.»

تونکا اسماعیل سلطان رئیس فدراسیون فوتبال مالزی درباره انتخاب وینگادا گفت: «با این تجربه و سن و سال، وینگادا را بهترین گزینه برای هدایت تیم مالزی و موفقیت آن انتخاب کردیم.»

وینگادا هم در این ارتباط گفت: «باید از رئیس فدراسیون مالزی برای تماس با من و پیشنهاد سرمربیگری مالزی تشکر کنم. این باعث افتخار من است که در تیم ملی کار کنم. کارهای زیادی برای انجام دادن پیش رو داریم و من برای شروع کار نمی توانم صبر کنم.»

به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا همچنین سابقه کار در ایران را دارد. وی در مقطعی سرمربی پرسپولیس بود و همچنین برای چند ماه هدایت تیم امید ایران را بر عهده داشت که در هر دو تیم ناموفق بود. این مربی در مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل هم به صورت منقطع با کارلوس کی روش همکاری داشت.