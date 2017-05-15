نقشه کاداستر ۲۵ درصد اراضی ملی البرز تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ابراهیمی صبح دوشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: اداره ممیزی، استعدادیابی و حفاظت و حمایت تحت نظر این معاونت حفاظت امور اراضی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه یگان حفاظت بازوی اجرایی این معاونت محسوب می شود، افزود: مبارزه با رویدادهای ناخوشایند در مراتع و اراضی ملی بر عهده این معاونت است، معاونت حفاظت موظف به کاهش بستر زمین خواری است.

ابراهیمی گفت: پاسخگویی به استعلامات مردمی از جمله وظایف معاونت حفاظت محسوب می شود، این فرآیند تا ابتدای سال ۹۶ در استان البرز با حضور متقاضیان در ادارات انجام می گرفت که مسائل عدیده ای را به همراه داشت.

وی با تاکید بر اینکه در اصل ۴۴ قانون، ورود بخش خصوصی در اقدامات تصدی گرانه مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: درصدد هستیم به کار اصلی خود (حفاظت) پرداخته و امور قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده شود.

ابراهیمی با اعلام اینکه در سال جاری روند پاسخگویی به استعلامات تا حد زیادی به صورت الکترونیک انجام می گیرد، افزود: سامانه «سیماک» بین ۱۳ دستگاه استان ارتباط الکترونیک ایجاد کرده که اداره کل منابع طبیعی یکی از این ادارات است.

لزوم واگذاری امور به دفاتر پیشخوان دولت

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ادارات در این خصوص ورود پبدا نکرده اند، گفت: دفاتر پیشخوان دولت بستری را فراهم کرده تا بتوانیم واسطی بین خود و متقاضیان داشته باشیم.

معاونت حفاظت امور اراضی اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی البرز تاکید کرد: این نرم افزار در ساوجبلاغ به صورت پایلوت اجرایی و امروز به نرم افزاری کامل رسیده ایم که پاسخگوی نیاز استان البرز است.

ابراهیمی با بیان اینکه در سال جاری این نرم افزار در دستورالعمل اصلاحی پاسخگویی به استعلامات به صورت کشوری اجرایی شد، گفت: این مهم ابتدای امر به صورت پایلوت در البرز انجام گرفته است.

وی گفت: در بحث اشتغال این اداره کل نیز اقداماتی را انجام داده به نحوی که بالغ بر ۳۷ شغل پایدار و ثابت بدون تکیه بر منابع دولتی ایجاد شده که ۱۷ نفر در بخش دفاتر پیشخوان بوده، باید به این مهم نیز اذعان داشت که به طور قطع تا پایان سال شاهد ایجاد ۳۰۰ شغل پایدار خواهیم بود.

معاونت حفاظت امور اراضی اداره کل آبخیزداری وو منابع طبیعی البرز اعلام کرد: کاداستر اراضی ملی و دولتی استان البرز از دستور العمل خاصی برخوردار است، در حال حاضر برای ۲۵ درصد اراضی ملی استان (بالغ بر ۱۱۰ هزار هکتار) نقشه های کاداستری تولید شده و به اداره کل ثبت البرز و ناحیه تابعه ارائه شده است.

سند تک برگی بستر زمین خواری در البرز را از بین می برد

وی گفت: این مهم به صدور سند تک برگی به نام دولت منجر می شود، از ابتدای سال ۹۴ تا کنون ۱۷ هزار و ۳۴۲ هکتار سند مالکیت تک برگی به نام دولت صادر شد که در البرز رقم شاخصی محسوب می شود.

ابراهیمی با اعلام اینکه سند تک برگی بستر زمین خواری در استان البرز را از بین می برد، گفت: این سند ارتقا ضریب حفاظتی را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۵۴ قانون موانع تولید رقابت پذیر به رفع تداخلات در بخش اراضی پرداخته است، تصریح کرد: طی سال گذشته در استان تعهدات در بحث رفع تداخلات به صورت ۱۰۰درصدی انجام گرفته است.

معاونت حفاظت امور اراضی اداره کل آبخیزداری و منابع طبیعی البرز تاکید کرد: میزان تعهد امسال ۵۰ هزار هکتار در بحث رفع تداخلات بوده است که نقش شایان توجهی در رسیوگی به اعتراضات مردمی خواهد داشت.

بروز پدیده ریزگرد در البرز ناشی از بهره برداری غیر مجاز از معادن است

ابراهیمی با اشاره به اینکه غیر ممکن است با برداشت معادن تغییراتی را در منابع طبیعی شاهد نباشیم، بروز پدیده ریزگرد اغلب ناشی از بهره برداری های غیر مجاز از معادن انجام می شود، گفت: باید منابع طبیعی به گونه ای حفظ شود که به بهره برداری نیز برسیم.

وی با بیان اینکه اصلاح و احیای منابع طبیعی در سطح سازمان به خوبی برنامه ریزی شده تا بازسازی معادن فعال در دستور کار قرار گیرد، گفت: بسیاری از معادن داران استان همیاران افتخاری منابع طبیعی هستند، حسب درخواست معدن داران اقدامات بازسازی و اصلاحی در این نواحی انجام می گیرد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه همه ساله شعاری با در نظر گرفتن اهداف معاونت حفاظت مورد توجه قرار می گیرد، افزود: در سال ۹۶ طرح حامی در سطح کشور اجرایی خواهد شد.