زمین لرزه گندمان خسارتی نداشت

سیف الله فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمین لرزه ۳.۱ ریشتری صبح امروز گندمان خسارتی در پی نداشته است، اظهار داشت: طی بررسی های اولیه انجام شده این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۶:۳۰ دقیقه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در گندمان واقع در چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوست.

عمق این زمین لرزه ۱۴ کیلومتر اعلام شده است.

براساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک موقعیت زمین لرزه، ۶ کیلومتری گندمان، ۹ کیلومتری بلداجی، ۲۱ کیلومتری بروجن در چهارمحال وبختیاری بوده است.

گندمان از توابع شهرستان بروجن است.