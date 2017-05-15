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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۳

فرماندار بروجن:

زمین لرزه گندمان خسارتی نداشت

زمین لرزه گندمان خسارتی نداشت

شهرکرد- فرماندار بروجن گفت: زمین لرزه ۳.۱ ریشتری صبح امروز گندمان خسارتی در پی نداشته است.

سیف الله فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمین لرزه ۳.۱ ریشتری صبح امروز گندمان خسارتی در پی نداشته است، اظهار داشت: طی بررسی های اولیه انجام شده این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۶:۳۰ دقیقه دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، در گندمان واقع در چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوست.

عمق این زمین لرزه ۱۴ کیلومتر اعلام شده است.

براساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک موقعیت زمین لرزه، ۶ کیلومتری گندمان، ۹ کیلومتری بلداجی، ۲۱ کیلومتری بروجن در چهارمحال وبختیاری بوده است.

گندمان از توابع شهرستان بروجن است.

کد مطلب 3979028

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