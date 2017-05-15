دغدغه حجت الاسلام رئیسی رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق هاشمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دکتر رئیسی به انتخابات نگاهی سیاسی و جناحی ندارد.

وی افزود: از ابتدای ورود ایشان به کارزار انتخاباتی تاکنون منش و روش وی بیانگر این نکته مهم بوده که این کاندیدای ریاست جمهوری نگاهی فراجناحی داشته و دغدغه‌اش رفع مشکلات و معضلاتی است که اینک کشور با آن دست و پنجه نرم می کند.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر مردمی برای سفر دکتر رئیسی به استان بوشهر گفت: با توجه به فرصت اندک باقی مانده به انتخابات، از دکتر رئیسی دعوت کردیم که به احترام مردم بوشهر به این استان سفر کند.

هاشمی گفت: صبح روز سه شنبه حجت الاسلام رئیسی وارد فرودگاه بوشهر شده و سپس به سمت گلزار شهدا خواهد رفت.

وی ادامه داد: دیدار مردمی حجت الاسلام رئیسی با مردم استان بوشهر در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه در مصلای استان خواهد بود.

هاشمی با بیان این که دکتر رئیسی اولین کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم است که شخصا به استان بوشهر سفر می‌کند، افزود: در حالی که دیگر نامزدها نمایندگان خود را به استان بوشهر فرستادند اما دکتر رئیسی به پاس حمایت‌های مردم استان از ایشان، شخصا به بوشهر سفر می کند.