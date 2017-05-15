تب تبلیغات در ارومیه بالا گرفت/ تغییرات پی در پی لیست انتخاباتی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- با آغاز مهلت قانونی تبلیغات فضای شهر ارومیه همانند سایر شهرهای کشور شور و حال کاملا انتخاباتی به خود گرفته است و نامزدها و هواداران آنها از هر روشی برای کسب اکثریت آرا مردمی تلاش می کنند.

گروه زیادی از هواداران و عوامل تبلیغاتی در سر خیابان ها و چهار راه ها انواع کارت های ویزیت، بروشور های تبلیغاتی در بین رهگذران توزیع می کنند و توزیع انبوه اقلام تبلیغاتی در میان مردم و رهگذران باعث شده تا انبوهی از کاغذ پاره و اقلام تبلیغاتی در خیابان های اصلی و مناطق پرتردد شهر روی هم انباشته شود.

تاکسی ها و اتوبوس و مینی بوس های شهری نیز در این ایام وارد کارزار تبلیغاتی شده اند و هرکدام عکس کاندیدای مورد نظر خود را بر روی خودرو نصب کرده و تبلیغ می کند.

همچنین از ماه ها پیش سالن ها و محل های اجتماعات شهرها از سوی نامزدهای انتخاباتی برای تشکیل جلسات و انجام سخنرانی های تبلیغاتی اجاره شده و هم اکنون بنر و اطلاعیه های زیادی از برگزاری این گونه جلسات در سطح شهر ها به چشم می خورد.

رقابت تنگاتنگ نامزدها به روش های سنتی و نوین

ستادهای تبلیغاتی نامزدهای شوراهای اسلامی در روزهای اخیر شاهد حضور صدها نفر از هواداران و اقشار مردم است که برای اعلام حمایت و یا بررسی وضعیت به این ستادها در حال رفت و آمد هستند.

برخی نامزدها نیز با نصب بنر ها به همراه عکس های خود در کنار مسئولان از جمله نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از محبوبیت مردمی آنها در جهت جمع آوری آرا استفاده کرده اند.

همچنین با نزدیک شدن به روز ۲۹ اردیبهشت ماه پیامک های تبلیغاتی نامزدها به روزهای اوج خود رسیده، پیامک های متعددی مبنی بر دعوت برای شرکت در مراسم تبلیغاتی یا عضویت در ستاد نامزدها.... ارسال می شود.

با گذر از خیابانهای شهر ارومیه می توان حدس زد که با وجود بروز و ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی هنوز تبلیغات به روش سنتی بر روش و مدلهای تبلیغاتی امروز غلبه دارد و هنوز نیز می توان به سبک سنتی با توزیع خیل عظیم عکس و پوستر آرا و نظر مردم را جلب کرد.

تغییرات پی در پی لیست ها و ائتلاف های انتخاباتی

در این میان وضعیت ائتلاف گروه های مختلف نامزدها نیز قابل توجه است برخی از ائتلاف ها آغاز نشده در نطقه خفه شدند و برخی ائتلاف ها با انتساب به برخی مسئولان و مدیران گوی سبقت را از بقیه ربوده اند.

رشد قارچ گونه سایت ها و کانال ها در فضای رسانه ها نیز محسوس است از تحلیل ها و گمانه زنی ها و نیز اتهام زنی به برخی نامزدها، تخریب و اتهام زنی در فضای مجازی طی روزهای اخیر به اوج رسیده است.

در این دوره اصلاح طلبان و اصولگریان به صورت بارز و مشخص لیستی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه نکرده اند انتخابات شوراها در ارومیه در هر دوره به دور از جریانهای سیاسی مطرح کشور هموار رنگ و بوی قومی، صنفی داشته و امسال نیز این امر نمود بیشتری داشته است.

در این دوره اصلاح طلبان و اصولگریان به صورت بارز و مشخص لیستی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه نکرده اند.

در فضای فعلی رقابت تاکنون تبلیغات گسترده از سوی اعضای فعلی شورای شهر ارومیه صورت گرفته و با وجود ثبت نام افراد و طیف های متعدد هنوز نتوانسته اند آنگونه که باید خود را مطرح کنند.

رقابت اصلی بین حامیان شهردار ارومیه و حامیان نماینده مردم ارومیه در مجلس

در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر ارومیه هر کدام از نامزدهای انتخابات با دست زدن به روشهای متعدد سعی در کسب اکثریت آرا هستند اما رقابت اصلی بین لیست حامیان شهردار ارومیه و لیست مورد حمایت نماینده ارومیه در مجلس است.

در این میان هویت طلبان ارومیه نیز با ارائه لیستی از افراد با گرایش های مختلف سیاسی تحت عنوان افراد متعهد و متخصص پای در عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته اند.

هر چند تحلیل اوضاع سیاسی حاکم در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عقیده کارشناسان امری پیچیده است چرا که در این دوره با وجود اینکه چهار روز بیشتر به ۲۹ اردیبهشت ماه باقی نمانده هنوز حرکتی منسجم و بابرنامه از سوی هیچ طیف، جریان و گروهی برای جلب اکثریت آرا مردم صورت نگرفته است.

در نهایت اما باید منتظر ماند و دید در روز رای گیری از این آشفته بازار ارائه لیست های متعدد چه کسانی خواهند توانست بیشترین آرا مردم را به خود اختصاص دهند.