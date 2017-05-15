خبرگزاری مهر - گروه استانها: در حالی که چند روزی تا ۲۹ اردیبهشت و برگزاری دو انتخابات مهم زمان مانده است، تبلیغات انتخاباتی در نقاط مختلف کشور بیشتر و بیشتر میشود و هر روز شاهد استقبال بیشتری از سوی مردم هستیم.
در استان بوشهر و با توجه به وضعیت آب و هوایی، در اکثر اوقات روز تبلیغات و برنامههای تبلیغاتی تعطیل است و از عصر و گاهی بعد از غروب فعالیتهای ستادهای تبلیغاتی آغاز میشود و خیابانهای اصلی شهرها میدان جولان هواداران کاندیداها میشود.
در شهر بوشهر، ازدحام ستادهای تبلیغاتی کاندیداها را در خیابانهای مطهری و امام شاهد و در ساعاتی شاهد ترافیک بسیار شدیدی در این خیابانها هستیم.
یکی از ترفندهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر و حتی ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاستجمهوری تجمع در مقابل ستادهای تبلیغاتی است .
تابلوهای تبلیغاتی و بنرهای نصب شده در سطح شهر برای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر پر از عناوینی همچون دکتر و مهندس است که گویی چنین القابی قرار است سرنوشت انتخابات را تعیین کنند.
تشکیل ائتلافها و صدور لیستها
ائتلافها در سطح شهرها و روستاهای استان بوشهر تشکیل شده است و افراد بر اساس آرایشهای سیاسی و یا بر اساس دیدگاههای مشترک فکری و گاهی نیز بر اساس دوستی و یا قرابت فامیلی در یک لیست جای گرفتهاند.
نشستها و تجمعهای مربوط به ائتلافها در نقاط مختلف شهر و به ویژه مساجد برگزار میشود و در سطح شهرها و روستاها کاندیداها همراه با اعضای ائتلاف خود در مساجد به ایراد سخنرانی میپردازند.
اصولگرایان بوشهری لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را اعلام کردهاند و ۹ کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر بوشهر نیز اعلام شده است. غیر این لیستها، ائتلافهای متعدد دیگری نیز شکل گرفته که فارغ از نگاه سیاسی است.
بسیاری نیز به صورت مستقل و فارغ از ائتلاف و لیستهای حزبی وارد کارزار انتخابات شده اند؛ هر چند برخی از این افراد جایگاه مناسبی در بین احزاب دارند ولی ترجیح دادهاند مستقل وارد انتخابات شوند و یا برخی نیز جایی در لیستها نیافتهاند.
تقابل قبیلهگرایی با لیستها
در حالی که بسیاری از افراد برای کسب آرای بیشتر در لیستها و ائتلافها حضور یافتهاند، هیچکس از آرای قبیلهای و محلی در شوراهای شهر و روستای استان بوشهر غافل نیست.
حضور تعداد بالای افراد مستقل و فراجناحی در شوراهای شهرهای استان بوشهر نشان میدهد که مردم استان بوشهر فارغ از دیدگاه حزبی و گروهی، نگاه ویژهای به اطرافیان خود در انتخابات شورا ها دارندبافتهای قومی و قبیلهای در شهرها و روستاهای استان بوشهر باعث میشود افرادی که دارای قوم و قبیله بیشتر و بزرگتری هستند، شانس بیشتری برای حضور در پارلمان شهری داشته باشند.
در دورههای گذشته شورای شهر نیز شاهد بودهایم که افراد با تکیه بر اقوام و خویشاوندان خود توانستهاند جایگاه خوبی در شورای شهر کسب کنند؛ هر چند لیستها و ائتلافها نیز بیتاثیر نبوده است.
حضور تعداد بالای افراد مستقل و فراجناحی در شوراهای شهرهای استان بوشهر نشان میدهد که مردم استان بوشهر فراغ از دیدگاه حزبی و گروهی، نگاه ویژهای به اطرافیان خود در انتخابات شوراها دارند.
تعداد بالای کاندیداها
در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان بوشهر شاهد استقبال خوبی از سوی داوطلبان بودیم و در شهر بوشهر ۲۰۴ نفر برای حضور در این انتخابات ثبتنام کردند که تعداد زیادی از این کاندیداها نیز تائید صلاحت شدهاند و تقریبا به ازای هر هزار نفر جمعیت، یک کاندیدا وجود دارد.
در دیگر شهرهای استان بوشهر نیز تقریبا وضعیت به همین صورت است و تعدد کاندیداها باعث میشود تا آرای مردم پخش شود و افراد با کسب تعداد آرای نهچندان بالا نیز شانس حضور در شورای شهر را داشته باشند.
البته تعداد زیادی از کاندیداها هستند که علیرغم دریافت تائید صلاحیت خود، هیچ فعالیتی برای معرفی و کسب رای ندارند و کمتر نامی از آنها شنیده میشود.
برگزاری انتخابات در ۸۲۸ شعبه اخذ رای
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخابات باشکوه و حضور حداکثری مردم، فضای مناسبی در استان بوشهر ایجاد شده است.
عبدالکریم گراوند اضافه کرد: ۸۲۸ صندوق رایگیری در شهرها و روستاهای استان بوشهر مستقر میشود که ۱۵۹ شعبه سیار و ۶۶۹ شعبه ثابت است که بیشترین تعداد صندوقها در دشتستان با ۲۰۷ صندوق است.
وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر ۸۰۳ هزار و ۹۹۷ نفر واجد شرایط رایدادن در انتخابات هستند، خاطرنشان کرد: ۱۳ هزار و ۵۷۰ نفر رای اولی هستند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر ادامه داد: در روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر ۲۰ هزار نفر مشارکت دارند.
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