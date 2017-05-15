ایران همواره به دنبال وحدت و تقریب جوامع اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایتهای مشرقی جمهوری اسلامی افغانستان، در ادامه برنامه سفر خود به کشورمان، ظهر دیروز (۲۴ اردیبهشتماه)، ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجتالاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفتگوی بینالمللی ادیان این سازمان، دیدار و گفتوگو کردند.
حجتالاسلام تسخیری طی سخنانی، ضمن تشریح فعالیتهای مرکز گفتگوی بینالمللی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: برگزاری و مشارکت در ۹ دور گفتگوی دینی با شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان، گفتوگو با کلیسای ارتدکس روسیه، گفتگو با مرکز ادیان برای صلح کره جنوبی، گفتگوی دینی منطقهای با کلیساهای آفریقا، گفتگو با بودیسم، دعوت از رهبران و اندیشمندان دینی آمریکا برای شرکت در نشستهای تخصصی در ایران از جمله فعالیتهای این مرکز است.
رییس مرکز گفتگوی بینالمللی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر گسترش همکاریهای فرهنگی بین ایران و افغانستان به ویژه ایجاد گفتگو میان اندیشمندان و علمای اهل سنت و شیعه تأکید کرد.
وی در سخنان خود، به نقش تأثیرگذار علماء در مدیریت جامعه اشاره کرد و گفت: زندگی پیامبران الهی با سیاست دینی آمیخته بود و در عرصههای مختلف زندگی، جامعه را مدیریت میکردند. همان طور که انبیاء به مردم محبت میکردند، امروز نقش علماء در زندگی بشر کاملاً همانند انبیاء هدایتگر است.
حجتالاسلام تسخیری ادامه داد: علمای دین به عنوان مجریان قانون الهی وظیفه سنگینی بر دوش دارند تا جامعه را از کجفهمیها و عواملی که منجر به گمراهی آنان میشود را، مدیریت کنند.
وی بر لزوم نقشآفرینی بیشتر علمای دین در جهت اشاعه صلح و احترام متقابل برای مقابله با افراطگرایی تأکید کرد و گفت: در دنیایی زندگی میکنیم که در آن گفتگو یک ضرورت است. اندیشمندان و علمای دین، نقش مهمی در معرفی اسلام حقیقی دارند.
حجتالاسلام تسخیری افزود: گروههای تروریستی و تکفیری به دنبال ایجاد خونریزی و اختلاف در بین مسلمانان هستند تا آرامش شیعه و سنی را از بین ببرند. مسلمانان ایران و افغانستان از شیعه و سنی در حالیکه در توحید، نبوت و معاد و بسیاری از موارد دیگر با یکدیگر مشترکات زیادی دارند باید برای رسیدن به موفقیت بر وحدت و برادری تکیه کنند.
وی در سخنان خود، با اذعان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال وحدت و سعادت دنیای اسلام بوده است، گفت: بیشک برگزاری سلسله نشستهای تخصصی، گفتگوی دینی و ایجاد همکاریهای مشترک بین ادیان در زمینه مسائل مربوط به وحدت و اتحاد برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است.
علاقه به جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)، ایجاد وحدت بین اهل سنت و تشیع، ایجاد شورای اخوت، توسعه همکاریهای فرهنگی، دینی، علمی و دانشگاهی، انتقال تجارب اندیشمندانی ایرانی به مراکز علمی افغانستان، جلوگیری از خشونت و افراطگرایی از جمله مباحثی بود که اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایتهای مشرقی افغانستان مطرح کردند.
همچنین، در بخشی از این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا احمدی بروجردی، نوه آیتاللهالعظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی از اشتراکات موجود بین ایران و افغانستان و تقریب مذاهب و احترام به عقاید طرف مقابل، سخن گفت.
بنابر اعلام این خبر، اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایتهای مشرقی جمهوری اسلامی افغانستان، طی روز جمعه، ۲۲ اردیبهشتماه به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلالآباد و همکاری معاونت بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به کشورمان سفر کردند. دیدار با علماء، مسئولان و بازدید از اماکن مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامههای این هیأت است.
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