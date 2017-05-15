ایران همواره به دنبال وحدت و تقریب جوامع اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایت‌های مشرقی جمهوری اسلامی افغانستان، در ادامه برنامه سفر خود به کشورمان، ظهر دیروز (۲۴ اردیبهشت‌ماه)، ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفتگوی بین‌المللی ادیان این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام تسخیری طی سخنانی، ضمن تشریح فعالیت‌های مرکز گفتگوی بین‌المللی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: برگزاری و مشارکت در ۹ دور گفتگوی دینی با شورای پاپی گفتگوی ادیان واتیکان، گفت‌وگو با کلیسای ارتدکس روسیه، گفتگو با مرکز ادیان برای صلح کره جنوبی، گفتگوی دینی منطقه‏ای با کلیساهای آفریقا، گفتگو با بودیسم، دعوت از رهبران و اندیشمندان دینی آمریکا برای شرکت در نشست‌های تخصصی در ایران از جمله فعالیت‏های این مرکز است.

رییس مرکز گفتگوی بین‌المللی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر گسترش همکاری‌های فرهنگی بین ایران و افغانستان به ویژه ایجاد گفتگو میان اندیشمندان و علمای اهل سنت و شیعه تأکید کرد.

وی در سخنان خود، به نقش تأثیرگذار علماء در مدیریت جامعه اشاره کرد و گفت: زندگی پیامبران الهی با سیاست دینی آمیخته بود و در عرصه‌های مختلف زندگی، جامعه را مدیریت می‌کردند. همان طور که انبیاء به مردم محبت می‌کردند، امروز نقش علماء در زندگی بشر کاملاً همانند انبیاء هدایتگر است.

حجت‌الاسلام تسخیری ادامه داد: علمای دین به عنوان مجریان قانون الهی وظیفه سنگینی بر دوش دارند تا جامعه را از کج‌فهمی‌ها و عواملی که منجر به گمراهی آنان می‌شود را، مدیریت کنند.

وی بر لزوم نقش‌آفرینی بیشتر علمای دین در جهت اشاعه صلح و احترام متقابل برای مقابله با افراط‌گرایی تأکید کرد و گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن گفتگو یک ضرورت است. اندیشمندان و علمای دین، نقش مهمی در معرفی اسلام حقیقی دارند.

حجت‌الاسلام تسخیری افزود: گروه‌های تروریستی و تکفیری به دنبال ایجاد خونریزی و اختلاف در بین مسلمانان هستند تا آرامش شیعه و سنی را از بین ببرند. مسلمانان ایران و افغانستان از شیعه و سنی در حالیکه در توحید، نبوت و معاد و بسیاری از موارد دیگر با یکدیگر مشترکات زیادی دارند باید برای رسیدن به موفقیت بر وحدت و برادری تکیه کنند.

وی در سخنان خود، با اذعان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال وحدت و سعادت دنیای اسلام بوده است، گفت: بی‌شک برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی، گفتگوی دینی و ایجاد همکاری‌های مشترک بین ادیان در زمینه مسائل مربوط به وحدت و اتحاد برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است.

علاقه به جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، ایجاد وحدت بین اهل سنت و تشیع، ایجاد شورای اخوت، توسعه همکاری‌های فرهنگی، دینی، علمی و دانشگاهی، انتقال تجارب اندیشمندانی ایرانی به مراکز علمی افغانستان، جلوگیری از خشونت و افراط‌گرایی از جمله مباحثی بود که اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایت‌های مشرقی افغانستان مطرح کردند.

همچنین، در بخشی از این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا احمدی بروجردی، نوه آیت‌الله‌العظمی سیدحسین طباطبایی بروجردی از اشتراکات موجود بین ایران و افغانستان و تقریب مذاهب و احترام به عقاید طرف مقابل، سخن گفت.

بنابر اعلام این خبر، اندیشمندان و علمای اهل سنت ولایت‌های مشرقی جمهوری اسلامی افغانستان، طی روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت‌ماه به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد و همکاری معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به کشورمان سفر کردند. دیدار با علماء، مسئولان و بازدید از اماکن مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه‌های این هیأت است.