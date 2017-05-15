کسب ۱۰ رتبه کشوری توسط دانش آموزان و فرهنگیان قزوین در پرسش مهر۱۷

سالار قاسمی با اشاره به برگزاری مسابقات پرسش مهر ۱۷، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرسش مهر هفدهم توسط رئیس جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری با توجه به موضوع خشونت مطرح شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، آثار فرهنگیان در قالب داستان کوتاه، نمایشنامه نویسی، مقاله پژوهشی، وی نوشت، خط نستعلیق، مقاشی خط، نستعلیق شکسته، نسخ، ثلث، شعر، فیلم کوتاه، سرود همگانی، پوستر، طراحی، نقاشی، عکاسی و تصویر سازی مورد بررسی قرار گرفت و ۷۹ نفر از فرهنگیان شرکت کننده، در بررسی آثار، حائز رتبه برگزیده استان شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: آثار دانش آموزان نیز در قالب داستان کوتاه، سخنوری، مقاله پژوهشی، وب نوشت، خوشنویسی، شعر، فیلم کوتاه، سرود همگانی، پوستر، عکاسی، نقاشی، تصویرسازی و طراحی مورد بررسی قرار گرفت و ۴۷ دانش آموز در بررسی آثار، حائز رتبه برگزیده استان شدند.

قاسمی اضافه کرد: در پرسش مهر هفدهم بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۸ از فرهنگیان استان و ۱۲۶ هزار و ۴۶۸ نفر از دانش آموزان استان با ارسال آثار خود در این مسابقات شرکت کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین تصریح کرد: در این دوره مسابقات پرسش مهر، تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان و فرهنگیان استان نیز موفق به کسب رتبه اول تا سوم کشوری شدند که در مقایسه با سنوات گذشته، استان قزوین رشد ۵۰ درصدی داشت.

وی در ادامه گفت: آیین اختتامیه پرسش مهر ۱۷ در روز ۲۶ اردیبهشت ماه در سالن کوثر برگزار خواهد شد و از ۴۷ دانش آموز و ۷۹ فرهنگی برگزیده استانی تجلیل بعمل خواهد آمد.

قاسمی در پایان تأکید کرد: طرح سئوال در ابتدای سال تحصیلی از سوی رییس جمهور محترم، تحقیق و پژوهش را در میان دانش آموزان و فرهنگیان عینی تر می کند.