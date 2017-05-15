به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی عصر دیروز در جمع دست اندر کاران ستاد استانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار کرد: براساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی ،ایجاد موقوفات قرآنی یکی از بسترها و زمینه های توسعه فعالیت های قرآنی در سطح کشور است ،اما متأسفانه در این زمینه خلاء عمیقی وجود دارد که باید با تلاش مضاعف مبلغان و مروجان فرهنگ وقف جبران شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: در طول تاریخ و مقاطع مختلف تاریخی فرهنگ وقف توانسته با ایجاد موقوفات با نیات ترویج معارف اهل بیت (ع)، توسعه مراکز عام المنفعه همچون حوزه های علمیه، مدارس، بیمارستان ها و ...، نقش مهمی در این زمینه ایفا کند ؛ اما در عرصه موقوفات قرآنی با فقر شدیدی مواجه هستیم، به طوریکه در حال حاضر تنها دو درصد از موقوفات کشور به موقوفات قرآنی اختصاص دارد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف تاکید کرد: براساس برنامه ریزی های سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اوقاف استانها ها باید با یک برنامه ریزی مناسب وتبلیغ وترویج فرهنگ وقف هر کدام به طور متوسط ۱۰ موقوفه جدید قرآنی ایجاد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد به برکت مسابقات سراسری قرآن که در قالب آن دستاوردهای قرآنی نظام و ظرفیت های قرآنی استان آذر بایجان غربی معرفی می شود خیرین, واقفین و جامعه قرآنی نسبت به ایجاد موقوفات قرآنی ترغیب و تشویق شوند واز این طریق مؤسسات قرآنی، مجامع مردمی و مراکز آموزش عالی و فعالین قرآنی کشور هم از عواید آن بهره مند شوند.

وی به اقدامات صورت گرفته در زمینه پژوهشهای قرآنی اشاره کرد و گفت: در این راستا طی ۱۰ سال گذشته که همایش بین المللی پژوهش های قرآنی همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم برگزار شده ،با توجه به اعلام آمادگی دانشکده علوم قرآنی آذربایجان غربی می توان فارغ از بعد بین المللی آن در قالب استانی و کشوری فرصتی به وجود آورد تا بتوانیم در کنار بخش آوایی و معارفی بخش پژوهشی را نیز برگزار کنیم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: همچنین در راستای تقویت بخش پژوهشی و توجه به فهم آموزهای قرآن کریم، امسال رشته های بخش معارف به ۳ رشته افزایش یافته و درصددیم تا در دو سال آینده تعداد رشته ها به دو برابر افزایش یافته و زمینه ای فراهم شود تا افراد با تمام توانمندی ها در رشته های معارفی شرکت کنند.