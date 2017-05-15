به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی صبح دوشنبه در بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران که در مرکز همایش های رازی برگزار می شود از پزشکان متخصص داخلی به عنوان یکی از نجیب ترین اقشار پزشکی نام برد و گفت: نجابت حرفه ای زیبنده متخصصان داخلی کشور است.

وی با اشاره به دو خصلت متانت و نجابت در جامعه پزشکان متخصص داخلی اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر رشته داخلی دچار یک مشکل شدید شده است که آن هم با رشد رشته های فوق تخصصی که البته نیاز جامعه است، به وجود آمده است.

زالی از رشته داخلی به عنوان مادر علوم پزشکی نام برد که دچار تحلیل شده است، تاکید کرد: باید تلاش کنیم رشته داخلی به جایگاه واقعی خودش بازگردد.

زالی ادامه داد: به رغم اینکه طب داخلی با مشقت های فراوانی مواجه است اما به لحاظ درآمد و تعرفه ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، به طوری که مقایسه ای که بین کشورهای ایران، استرالیا، کانادا، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته ایم عددها از درآمدهای متخصص داخلی کشور نگران کننده و ناامیدکننده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی پیشنهاد داد: برای تعیین تعرفه های در سال ۹۶ به کتاب کالیفرنیا بر اساس سال ۲۰۱۷ و بدون هیچ تغییری استناد کنیم.

وی در عین حال از طرح سناریو کاهش تعرفه های پزشکی در سال ۹۶ ابراز نگرانی کرد و گفت: طرح این موضوع بسیار خطرناک است در حالی باید به دنبال رشد منطقی تعرفه ها باشیم.