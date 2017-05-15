به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد معتمدی صبح امروز در مراسم چهل و نهمین گردهمایی مدیران تربیتبدنی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حدود ۱۰ هکتار زمین و ۱۴ هزار دانشجو، سرانه پایین ورزشی دارد و ما امیدواریم بتوانیم با کمک وزارت علوم، خیرین، مجموعه ورزشی را که داریم، به اتمام برسانیم. البته با تکمیل این مجتمع ورزشی هم نمیتوانیم بگوییم که مجموعه ورزشی کاملی داریم. امیدواریم بتوانیم گامهای اساسی در این زمینه برداشته و سرانه ورزشی را به حد قابل قبولی برسانیم.
وی ادامه داد: در فکر یک سایت دوم برای دانشگاه هستیم چون هم در ارتباط با ورزش و فضاهای دیگر به آن نیاز داریم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه سرانه ورزشی دانشگاههای ما در حد استاندارد نیست، افزود: مقایسه مسائل آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نشان میدهد ورزش در اولویت پایینتری قرار گرفته است و باید بیشتر به این بخش توجه شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه امیرکبیر در برنامه راهبردی خود به این موضوع توجه کرده است، ادامه داد: ما این موضوع را در اولویت خود قرار دادهایم تا به حد قابل قبول برسد. همچنین ما در حوزههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی گامهای خوبی برداشتهایم و هر چه به سمت انتخابات میرویم، فعالیتهای ما بیشتر میشود و سیاست ما این است که دانشجویان با هر گرایش سیاسی با رعایت خطوط نظام، فعالیت کنند و ما از آنها حمایت میکنیم و فکر میکنم الگوی مناسبی در این زمینه ارائه شده است.
معتمدی افزود: ما در دولت قبل محدودیتهایی داشتیم و همه گروهها نمیتوانستند فعالیت کنند ولی اکنون هیچ منعی قائل نیستیم و در چارچوب ضوابط، هر کسی که مجوز دریافت کرده میتواند فعالیت کند و ما موانع را به حداقل رساندهایم.
وی به بحث خوابگاهها اشاره کرد و گفت: ما در بحث خوابگاهها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشتهایم و در صدد هستیم که تا پایان برنامه ششم، خوابگاههای خود را به دو برابر برسانیم و البته آن بدون استفاده از بودجههای دولتی ایجاد خواهد شد.
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