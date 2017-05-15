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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

رکوردشکنی تیرانداز ایران در بازی های کشورهای اسلامی

رکوردشکنی تیرانداز ایران در بازی های کشورهای اسلامی

تیرانداز ایرانی حاضر در بازی های کشورهای اسلامی در ماده ٥٠ متر تپانچه آزاد مردان موفق رکوردشکنی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، رقابت های تیراندازی بازی های کشورهای اسلامی در ماده ٥٠ متر تپانچه آزاد مردان در باکو در حال پیگیری است. وحید گل خندان یکی از دو نماینده کشورمان در این بخش از مسابقات است که در رقابت با ٢١ تیرانداز دیگر موفق به رکوردشکنی شد.

رکورد برون مرزی ایران در ماده ٥٠ متر تپانچه آزاد مردان پیش از این در اختیار ابراهیم برخورداری با ٥٦١ امتیاز بود اما گل خندان امروز در مرحله مقدماتی رکورد را ٥٦٤ امتیاز را ثبت کرد و اینگونه رکورد شکنی کرد.

رقابت های گروهی ٥٠ متر تپانچه آزاد مردان در حال پیگیری است.

کد مطلب 3979104
زینب حاجی حسینی

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