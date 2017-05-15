محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کسب یک مدال بین المللی در گرجستان، افتخار جدیدی در عرصه برون مرزی برای کشتی قم به دست آمد و یکی از کشتی گیران جوان و به نام ما موفق شد مقام سوم را از آن خود کند.

وی افزود: مسابقات کشتی جام واختانگادزه گرجستان روز گذشته در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد و محمد جواد رضایی کشتی گیر فرنگی کار جوان قمی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها حضور یافته بود با کسب مدال برنز وزن ۵۵ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد جواد رضایی پس از استراحت در دور اول طبق قرعه در دور دوم مقابل حریف ارمنستانی به میدان رفت و با شکست او را بدرقه کرد اما در دور سوم مغلوب کشتی گیر روسیه شد.

وزیری بیان داشت: با برگزاری ادامه مسابقات و با توجه به حضور حریف روسی رضایی در دیدار فینال، وی در دیدار شانس مجدد با کشتی گیر آذربایجانی روبرو شد و با پیروزی از تشک خارج شد تا برای کسب مدال برنز این پیکارها مقابل حریف آلمانی به میدان برود.

وی عنوان کرد: رضایی کشتی گیر ۵۵ کیلویی استان قم در دیدار رده بندی نیز از سد حریف آلمانی گذشت و صاحب مدال برنز شد و بر سکوی سومی این پیکارها تکیه زد تا یک مدال بین المللی ارزشمند برای کشتی قم کسب کند.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: کشتی قم هم اکنون در وضعیت مناسبی در سطح کشور به سر می‌برد و چند چهره جوان کشتی قم در تیم‌های ملی حضور دارند یا مدعی حضور در تیم ملی هستند.