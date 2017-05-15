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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

توقیف محموله قاچاق شیشه عینک در استان کرمانشاه

توقیف محموله قاچاق شیشه عینک در استان کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از کشف محموله شیشه عینک قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف محموله شیشه عینک قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در استان خبر داد.

وی افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک دستگاه خودروی حامل قاچاق را در محور بیستون- کرمانشاه شناسایی کنند.

امان الهی با اشاره به اینکه این محموله از مرزهای غربی کشور به مقصد استان های مرکزی بارگیری شده بود، افزود: مأموران انتظامی طی یک عملیات پلیسی خودروی موردنظر را پیش از رسیدن به شهر کرمانشاه متوقف و راننده را نیز دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهم بیش از ۱۰ هزار عدد شیشه عینک طبی قاچاق کشف شد که طبق نظر کارشناسان ارزش آن بالغ بر سه میلیارد ریال است.

فرمانده ناجا استان کرمانشاه با اشاره به توقیف یک دستگاه پژو پارس در این زمینه، گفت: متهم و محموله مکشوفه تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

کد مطلب 3979124

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