انتخابات یک جشن ملی است/ ترسیم آینده کشور با رای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست شورای اداری بخش امام حسن شهرستان دیلم اظهار داشت: به همت شهرداری این بخش اقدامات خوبی در حوزه مبلمان شهری صورت گرفته ولی باید این روند با سرعت و کیفیت بهتری ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند، افزود: آن چیزی که امروز امنیت داخلی را تامین و تهدیدات دشمنان را ناکارآمد می کند، حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: مردم باید نسبت به انتخاب و رای خود احساس مسئولیت شرعی و قانونی کنند و در پای صندوق های رای حضور یابند و مشارکت حداکثری آنان باعث مستحکم شدن پایه‌های امنیتی کشور خواهد شد.

گراوند گفت: تمامی انتخابات‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی از استانداردهای جهانی بالاتر بوده و همیشه مردم در صحنه انتخابات حضور بی‌نظیری داشته‌اند.

شور انتخاباتی در استان حاکم است

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر عنوان کرد: انتخابات یک جشن ملی است که مسیر آینده کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ با رای و حضور مردم ترسیم می‌شود.

وی گفت: با آغاز تبلیغات ریاست جمهوری و فعالیت ستادهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شور و نشاط خوبی در شهرها حاکم شده است.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: این روزها شاهد هستم که مردم با احساس مسئولیت در ستادهای انتخاباتی حضور پیدا می کنند و ستادها نیز باید اخلاق انتخاباتی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

لزوم پرهیز از بداخلاقی انتخاباتی

گراوند یادآور شد: حفظ آرامش در ستاد کاندیدا و هواداران آنان ضروری است و باید تمام انرژی را برای یک انتخابات در کمال آرامش و وحدت به کار گرفته شود تا انسجام مردم دچار آسیب نشود.

وی افزود: پرهیز از بداخلاقی انتخاباتی و رعایت قانون باید مورد توجه تمامی کاندیدا قرار گیرد تا قانون و مراحل انتخابات به درستی عمل شود.

گراوند افزود: هرگونه تندی و رفتاری که بر مشارکت حداکثری مردم تاثیر بگذارد در مسیر انقلاب نخواهد بود بلکه گام برداشتن در مسیر دشمن است.

وی اظهار کرد: هیچ سازمان و ارگانی حق ندارد رفتاری از خود نشان دهد که مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار دهد و همه باید بستر ساز مشارکت حداکثری باشند.

دنبال برگزاری انتخابات پاک هستیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: در ذات انتخابات رقابت نهفته است و هرکسی تمام تلاش خود را برای موفقیت و برنده شدن به کار می‌گیرد و این شیوه طبیعت نظام‌های مبتنی بر رای است و البته در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی باید اخلاق نیز رعایت شود.

رئیس ستاد انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر گفت: ما به عنوان مجریان و برگزار کنندگان انتخابات، منویات رهبر معظم انقلاب که تاکید بر اجرای اصل قانون و حضور حداکثری داشته اند را سرلوحه کار خود قرار داده ایم و این وظیفه خطیر را برعهده داریم.

وی بیان کرد: ما به دنبال برگزاری انتخابات پاک، بانشاط و حضور حداکثری و براساس اجرای دقیق قانون هستیم.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر خطاب به کاندیدا گفت: خواهشمندیم تمامی نمایندگان کاندیدا تا پایان شمارش آرا در پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند.