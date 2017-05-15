امکان رای دادن باشناسنامه متوفی وجود ندارد/صدور شناسنامه در۲۴ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابیان در نشست خبری که امروز در ثبت احوال برگزار شد گفت: در زمان های عادی برای صدور شناسنامه المثنی یک ماه زمان پیش بینی می شود، اما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، در روز گذشته رییس سازمان ثبت احوال به واحدهای اجرایی اعلام کرد، کسانی که درخواست المثنی تا روز ۲۷ اردیبهشت را بدهند تا ۲۸ اردیبهشت شناسنامه خود را تحویل می گیرند. در برخی از اداره های سازمان در شهرستان ها یک تا ۲۴ ساعت شناسنامه صادر می شود.

وی افزود: به دلیل حجم جمعیت در شهر تهران صدور شناسنامه المثتی زمانبر است. اگر افراد تا ۲۷ اردیبهشت درخواست صدور شناسنامه کنند تا پیش از برگزاری انتخابات برای آنان صادر می شود.

سخنگوی ثبت احوال تصریح کرد: اگر فردی مدعی گم کردن شناسنامه است و می خواهد با دریافت شناسنامه المثنی سوء استفاده کند و با ۲ شناسنامه رای دهند به عنوان متخلف با وی برخورد می شود چراکه شماره ملی فرد وجود دارد و فرد تنها می تواند با یک شناسنامه رای دهد.



وی تصریح کرد: اگر فردی کارت ملی خود را گم کرده باشد یا شماره کارت خود را نداشته باشد با تماس به اداره جات ثبت احوال با ارایه مشخصات شخصی شماره کد ملی را دریافت می کنند.

ابوترابی گفت: شناسنامه متوفی عکس ندارد. شناسنامه هایی عکس ندارند نمی توانند رای بدهند. لذا نمی توان از شناسنامه فرد متوفی سواستفاده کرد.

وی بیان کرد: شرایط شرکت در انتخابات ۱۸ سال تمام است و افرادی که شناسنامه آنان عکس ندارد نمی توانند رای دهند. اگر فردی شناسنامه اش عکس نداشته باشد در این روزها میتواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال شناسنامه اش را عکس دار کند.

ابوترابیان یاد آور شد: ایرانیان خارج از کشور نیز می توانند با ارایه گذرنامه و پاسپورت نسبت به رای دادن اقدام کنند.