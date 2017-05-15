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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

راه اندازی کارگاههای مرمت آثار تاریخی در جنوب استان

راه اندازی کارگاههای مرمت آثار تاریخی در جنوب استان

کرمان - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از راه اندازی کارگاههای مرمت آثار تاریخی در حوزه جنوب این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به راه اندازی کارگاههای مرمت آثار تاریخی در حوزه جنوب استان کرمان گفت: با تخصیص اعتبارات استانی و ملی، به طور همزمان مرمت قلعه تاریخی منوجان، گلاشگرد در شهرستان فاریاب و کهنوج و همچنین مرمت آثار معماری حاصل از کاوشهای باستانشناسی محوطه باستانی کنارصندل و مسجد شهر قدیم جیرفت انجام می گیرد.

وی در ادامه از راه اندازی کارگاه مرمت آثار تاریخی حوزه اسفندقه در شهرستان جیرفت خبر داد و اظهار داشت: به زودی با توجه به اعتبارات تخصیصی مرمت مقبره میرحیدر، قلعه اسفندقه، مدرسه تاریخی دولت آباد، خانه های شاپوری و فروزان نیز آغاز می شود.

وفایی به تفاهم نامه میان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان و بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: با همکاری این شرکت مرمت، احیاء و ساماندهی قلعه منوجان به مرحله اجرا درآمده است.

کد مطلب 3979138

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