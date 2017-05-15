به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب طی سخنانی در دیدار با جمعی از علمای افغانستان که در محل مجمع جهانی تقریب برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که استکبار جهانی انواع و اقسام فتنه‌ها را علیه امت اسلامی اجرا می‌کند، دیدار علما و نخبگان مؤثر جهان اسلام بسیار ضروری و اثرگذار است.

وی با تأکید بر افزایش دیدار و گفت‌وگوی علما و نخبگان جهان اسلام با یکدیگر، اظهار داشت: دیدار علما و نخبگان جهان اسلام در شرایط کنونی عبادت است.

قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: امروز بالاترین عمل صالح در مسئولیت‌های اجتماعی بحث اخوت، برادری و اتحاد است و بالاترین گناه و خطا در رسالت‌های اجتماعی تفرقه‌افکنی است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: امروز تنها راه مقابله با تفرقه افکنی و فتنه‌های دشمنان اسلام این است که علمای مذاهب مختلف اسلامی از نزدیک با یکدیگر گفت و گو داشته باشند و دیدارها و رفت‌وآمدهای آنها افزایش یابد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب همواره بر وحدت شیعه و سنی تأکید داشته و این مسئله را در این ۳۸ پیروزی انقلاب به اثبات رسانده است.