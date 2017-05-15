گلبدین حکمتیار: با رهبران سیاسی طالبان در تماس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «قریب الرحمن سعید» مسئول کمیته فرهنگی و مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان گفت که تماس با گروه طالبان برای دعوت حزب اسلامی از این گروه، جهت پیوستن به روند صلح است.

وی افزود: از همان روز اول که حکمتیار در سخنرانی خود در کاخ ریاست جمهوری افغانستان طالبان را برادر خطاب کرد و از آنها خواست که به روند صلح بپیوندند؛ شماری از رهبران سیاسی طالبان با وی تماس برقرار کردند.

به گفته وی، این رهبران گروه طالبان درباره اعاده حقوقشان و بعضی تضمین‌ها با رهبرحزب اسلامی افغانستان صحبت کرده‌اند.

مسئول کمیته فرهنگی و مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان درباره اینکه این رهبران سیاسی که با این حزب در تماس هستند، چقدر برای انجام مذاکره صلاحیت دارند، گفت: تماس‌ها در سطوح بالا برقرار شده و افرادی که با رهبر حزب اسلامی و ما در تماس اند افراد با صلاحیتی هستند.

وی افزود که شرایط گذشته با شرایط فعلی فرق می‌کند وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که برای رسیدن به اهداف سیاسی گفتگو کنیم.

این عضو حزب اسلامی افغانستان همچنین مدعی شد که مسئولان سیاسی و مشاوران گروه طالبان نیز بر این باورند که مسائل افغانستان از طریق جنگ حل نمی‌شود و راه گفتگو و مذاکره را باید در پیش گرفت.

این در حالی است که گروه طالبان این ادعای حزب اسلامی افغانستان را رد کرده است.