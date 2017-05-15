فردی به اتهام جعل وکالت و کلاهبرداری در قائمشهر دستگیر شد

حجت‌الاسلام‌ اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "م.ج" که به دلیل مشکلات اداری و قضایی از یکی از ادارات اخراج شده است، با سوءاستفاده از موقعیت سابق و اطلاعات حقوقی واداری همچنین ارتباطات دوستانه با همکاران، خود را به‌عنوان وکیل دادگستری معرفی کرد.

وی ادامه داد: نامبرده با ظاهری آراسته در مجموعه‌های قضایی شهرستان‌های قائم‌شهر، بابل و آمل حاضر و با در اختیار گرفتن برگه‌های وکالت برخی وکلا نسبت به تنظیم قرارداد وکالت با آن‌ها اقدام و ضمن تحصیل وجوهی به‌عنوان حق‌الوکاله و هزینه دادرسی از مردم اقدام به کلاه‌برداری کرده است.

این مقام قضایی ادامه داد: این شخص توسط مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان مازندران دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه و شناسایی تعدادی از شکات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم‌شهر معرفی و در حال حاضر با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برد.

حجت‌الاسلام‌ جعفری بابیان اینکه نامبرده نسبت به اتهاماتی مانند قبول پرونده و پیگیری امور قضایی، دریافت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و حتی چاپ کارت ویزیت و معرفی خود به‌عنوان وکیل اقرار نموده است، تصریح کرد: متهم تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیون تومان از مردم کلاه‌برداری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم‌شهر مفتوح است و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.