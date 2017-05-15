ششمین دور از مذاکرات صلح سوریه فردا در ژنو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ششمین دور از مذاکرات صلح سوریه فردا در ژنو آغاز خواهد شد. در این دور از مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه، و گروه هایی از مسکو و قاهره حضور خواهند داشت. این مذاکرات به ریاست «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه، صورت خواهد گرفت.

موضوع این مذاکرات حول چهار محور تشکیل دولت، تهیه پیش نویس قانون اساسی، برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم خواهد بود.

این مذاکرات به مدت چهار روز از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ می (۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت) برگزار خواهد شد. دور قبلی مذاکرات تقریبا دو هفته به طول انجامید. به گفته دی میستورا ضرب الاجلی که در این دور از مذاکرات وجود دارد، آن را اجرایی تر خواهد کرد.

در دور قبلی مذاکرات صلح سوریه که در آستانه برگزار شد، روسیه، ترکیه و ایران سندی را مبنی بر ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه امضا کردند که این مناطق شامل مناطقی بود که بیشترین درگیری ها بین مخالفان دولت سوریه و نیروهای نظامی این کشور، در آنجا صورت می گرفت.