مرگ شرور معروف مازندران به دلیل ایست قلبی در زندان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، محمود طالبی شب گذشته براثرایست قلبی در زندان بابل درگذشت و پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی و اخذ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای نظارت دادستان شهرستان بابل تشکیل و در حال رسیدگی است.

این فرد شرور و اراذل و اوباش اوایل بهمن ماه سال ۹۴ در پی انتشار فیلمی ویدیوئی ضمن ربودن یکی از اوباش منطقه گتاب سبب ایجاد رعب و وحشت بین مردم شده بود، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و به سبب مرتکب شدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شاه منطقه معرفی می‌کرد، پس از انتشار این کلیپ متواری شد.

این فرد با ربودن یکی از اوباش منطقه جویبار با زدن قمه به وی اقدام به قدرت نمایی کرده است و با انتشار فیلم آن موجبات ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه را کرده است و پس از انتشار این کلیپ دادستانی بلافاصله وارد عمل شد و دستور جلب و ورود به مخفیگاه این فرد صادر شد.

با تلاش شبانه‌روزی ماموران نیروی انتطامی و دستگاه قضایی استان مازندران این فرد در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ ساعت ۳ صبح در یکی از روستاهای بابل در مخفیگاهش دستگیر شد.